Trafic d’armes et de drogue: 6 arrestations réalisées à Québec jeudi

QUÉBEC — La police de Québec a procédé jeudi à l’arrestation de six personnes notamment soupçonnées de trafic d’armes à feu et de stupéfiants.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) précise qu’il s’agit de quatre hommes et deux femmes, âgés entre 26 et 36 ans, qui seraient liées à de multiples infractions.

L’enquête criminelle du SPVQ à leur sujet a débuté dans les premiers mois de l’année et émane du projet MALSAIN qui a été établi il y a un peu plus de deux ans afin de contrer une hausse de la violence liée au trafic de stupéfiants du crime organisé.

Des perquisitions menées à six endroits de Québec ont notamment permis à la police de saisir six armes à feu de divers calibres, des munitions, plus de 75 000 comprimés de méthamphétamines, plus de deux kilogrammes de cocaïne, environ huit livres de cannabis et plus de 53 000 $ en devise canadienne.

La police signale que parmi les six personnes arrêtées, les quatre hommes devraient comparaître au tribunal vendredi.

Le SPVQ affirme que depuis son implantation, le projet MALSAIN a permis plusieurs arrestations et qu’un bon nombre d’armes à feu ont été saisies.