Trafic de stupéfiants: la police procède à 18 arrestations et des saisies

QUÉBEC — L’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO) a procédé mardi à 18 arrestations et des saisies en lien avec le trafic de stupéfiants dans la région de Québec.

Les 18 personnes arrêtées, dont 17 ont comparu mardi, étaient dans le secteur de Québec, de la Beauce et de Portneuf et seraient liées aux Hells Angels.

Les policiers ont notamment saisi près de 4 kilos de cocaïne, plus de 134 000 comprimés de méthamphétamine et huit armes à feu. Plus de 415 000 $ en argent comptant ont également été saisis.

Cette opération se déroule dans le cadre d’une enquête qui a débuté en janvier 2019.

L’Escouade nationale de répression du crime organisé a pour mandat de s’attaquer spécifiquement aux têtes dirigeantes du crime organisé, dont les membres en règle des Hells Angels. L’ENRCO Québec est composée de policiers de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ainsi que du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL).