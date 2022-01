Tragédie frontalière: les autopsies pour identifier les quatre personnes ont débuté

WINNIPEG — Des autopsies ont commencé pour tenter d’identifier les quatre personnes qui ont été retrouvées mortes dans un blizzard glacial au Manitoba près de la frontière avec les États-Unis, a indiqué la GRC.

Les corps d’un homme, d’une femme, d’un adolescent et d’un bébé ont été découverts le 19 janvier dans la neige près d’Emerson. Selon la GRC, ils sont probablement morts de froid.

Des responsables américains ont déclaré que les quatre personnes seraient des membres de la famille qui se sont séparés d’un groupe plus important de migrants indiens essayant d’entrer aux États-Unis depuis le Canada.

Steve Shand, âgé de 47 ans, un résident de la Floride, a été accusé aux États-Unis de trafic d’êtres humains. Il a comparu plus tôt cette semaine devant un tribunal de Saint Paul, au Minnesota, et a été libéré sous caution.

La police du Gujarat, un État de l’ouest de l’Inde, a déclaré que des agents enquêtaient pour déterminer si les personnes décédées étaient une famille disparue de cette région.

Un membre de cette famille a indiqué à La Presse Canadienne que les autorités là-bas avaient prélevé de l’ADN pour tenter de confirmer le lien de parenté.

Amritbhai Vakil a affirmé que quatre de ses proches – un homme et une femme dans la trentaine, une adolescente et un jeune garçon – sont partis pour le Canada il y a plus de 10 jours depuis le village de Dingucha. Ils n’ont pas donné signe de vie depuis, a-t-il dit.

La GRC a déclaré mercredi que l’identification était toujours en cours. Des agents consulaires indiens sont arrivés au Manitoba la semaine dernière pour apporter leur aide.

En Inde, le directeur général de la police du Gujarat, Ashish Bhatia, a mentionné que les enquêteurs examinaient comment les quatre personnes décédées avaient voyagé et qui les avait peut-être aidés.

M. Bhatia a déclaré que les autorités indiennes savaient que des personnes se rendaient au Canada et dans d’autres pays dans le but de se rendre aux États-Unis.

«Cela dure (depuis) ​​des années, a-t-il dit. C’est un phénomène très ancien.»

Les autorités américaines ont soutenu dans des documents judiciaires que les quatre décès seraient liés à une plus grande opération de trafic d’êtres humains.

Les agents frontaliers américains ont reçu des informations qui les ont conduits à intercepter un groupe de ressortissants indiens traversant la frontière la semaine dernière après l’arrestation d’une grande fourgonnette. Des documents judiciaires allèguent que Steve Shand était au volant et que deux ressortissants indiens étaient des passagers.

À peu près au même moment, selon les documents, un groupe a été repéré par les forces de l’ordre marchant dans la neige en direction de la camionnette. Les cinq personnes, également des ressortissants indiens, ont déclaré aux agents qu’ils avaient marché pendant plus de 11 heures dans le froid et qu’une famille s’était séparée du groupe plus large durant la nuit.

La GRC a été alertée et a commencé à faire des recherches du côté canadien de la frontière.

— Avec des informations de Hina Alam à Vancouver