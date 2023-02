Trains et traversiers annulés par les intempéries dans le nord de l’Europe

COPENHAGUE — Une puissante tempête qui plane sur la mer du Nord balayait vendredi le nord de l’Europe, entraînant l’annulation de dizaines de liaisons ferroviaires et maritimes dans le nord du Danemark et le sud de la Suède, au moment où l’agence météorologique danoise mettait en garde contre des vents ayant la force d’un ouragan.

La tempête Otto devrait glisser vers l’est, en direction de la Suède et de la mer Baltique. Des pannes de courant sont redoutées en Finlande en fin de semaine.

Le météorologue norvégien Håkon Mjelstad a expliqué à la presse locale qu’un système dépressionnaire «plutôt puissant» est responsable de la tempête.

Des traversiers ont été annulés dans le sud de la Norvège. Quelque 5000 passagers devront patienter au moins jusqu’à samedi avant de pouvoir traverser vers le nord du Danemark et le sud de la Norvège, selon le diffuseur danois DR.

La tempête frappe à la fin d’une semaine de congé au Danemark. Plusieurs liaisons ferroviaires ont aussi été annulées à travers le pays. Les responsables ont mis en garde contre la traversée de ponts à bord de véhicules légers, notamment le pont entre Copenhague et la ville suédoise de Malmö.

Les quelque 300 habitants de trois édifices datant des années 1950 ont été évacués de chez eux, au sommet d’une colline de Copenhague, par mesure de précaution en raison de la puissance éventuelle des vents.

Des bourrasques ayant la puissance d’un ouragan ont été mesurées vendredi à Thorsminde, un village de pêcheurs le long de la côte danoise sur la mer Noire.

On rapporte des arbres déracinés et des objets arrachés par le vent à travers le Danemark. Dans le sud de la Suède, plusieurs liaisons ferroviaires ont été annulées puisqu’on craint que des arbres ou d’autres objets ne tombent sur les rails.

Une liaison maritime vers le nord de l’Allemagne a aussi été interrompue, puisque la tempête affecte le nord de la côte de l’Allemagne sur la mer Baltique.

La tempête Otto a généré des rafales de 130 kilomètres/heure en Écosse et dans le nord de l’Angleterre. Des liaisons aériennes et ferroviaires ont été annulées. On rapporte des dizaines de milliers de pannes de courant dans le nord-est de l’Angleterre.