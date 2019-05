Transat: Fitzgibbon dit avoir parlé à un groupe québécois intéressé

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a indiqué mercredi avoir reçu l’appel d’un groupe québécois prêt à se pencher sur le dossier du voyagiste Transat A.T., en discussion pour être potentiellement vendu.

Sans dévoiler l’identité de ce groupe, le ministre a précisé que ces personnes n’avaient pas «nécessairement» besoin de l’aide du gouvernement québécois, ajoutant qu’il était «disponible pour les aider s’ils veulent continuer».

Alors que la société mère du transporteur aérien Air Transat a confirmé qu’il y avait des pourparlers avec plusieurs joueurs intéressés à faire son acquisition, Québec n’a pas fermé la porte à une intervention afin de favoriser le maintien du siège social à Montréal.

En mêlée de presse à son arrivée au conseil des ministres, M. Fitzgibbon a expliqué que l’important était de conserver les 5000 emplois de l’entreprise, son siège social, et de s’assurer qu’une transaction ne viendra pas miner la concurrence dans le secteur.

Jusqu’à présent, les noms d’Air Canada et WestJet ont été évoqués comme joueurs qui pourraient avoir de l’intérêt à l’égard des activités de Transat A.T. Des sociétés étrangères comme le géant allemand TUI pourraient également être de la partie.

Le principal actionnaire de Transat A.T. est la firme Letko, Brosseau et associés, avec une participation de 18,14 pour cent, devant le Fonds de solidarité FTQ, propriétaire à hauteur de 11,58 pour cent. La Caisse de dépôt et placement du Québec détient également une participation de 5,84 pour cent.

