Transat: l’offre d’Air Canada est acceptée, mais il y a eu une autre proposition

MONTRÉAL — Après avoir appris à la dernière minute qu’il y avait eu une autre offre d’achat pour Transat A.T., qui n’a pas été retenue par la société, les actionnaires du voyagiste québécois ont donné leur feu vert, mardi, à la nouvelle proposition d’Air Canada.

L’arrangement révisé a été appuyé à hauteur de 91,05 % dans le cadre d’une assemblée extraordinaire qui se déroulait de manière virtuelle.

Toutefois, avant la tenue de l’événement, la société mère d’Air Transat a révélé, par voie de communiqué, avoir reçu, à la fin novembre, une autre proposition de la part d’un investisseur non identifié. Préalablement, l’homme d’affaires et actionnaire de contrôle de Québecor Pierre Karl Péladeau avait toutefois affirmé suivre le dossier de près.

Cette nouvelle a fait bondir le cours de l’action de l’entreprise à la Bourse de Toronto, où elle prenait, mardi avant-midi 10,6 %, ou 56 cents, pour se négocier à 5,85 $.

«Le conseil d’administration a analysé scrupuleusement la proposition (…) et a déterminé qu’elle n’était pas dans le meilleur intérêt de Transat et ses partenaires et qu’elle ne constituait pas une proposition supérieure», a expliqué le président du comité spécial de l’entreprise, Jean-Yves Leblanc, en réponse à la question d’un actionnaire.

Air Canada propose 5 $ pour chacune des actions de la société mère d’Air Transat dans le cadre de son offre évaluée à 190 millions $. Les actionnaires de Transat A.T. peuvent également convertir leurs actions en titres d’Air Canada à un prix de conversion fixé à 17,47 $. L’offre précédente était de 18 $ par action pour une valeur de 720 millions $, mais celle-ci avait été révisée à la baisse dans la foulée de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19.

Cette prise de contrôle doit obtenir l’aval des autorités réglementaires au Canada ainsi qu’en Europe. La Commission européenne devrait se prononcer vers le 9 février. On ignore quand Transport Canada fera connaître sa décision.

La date butoir entourant la vente de Transat A.T. a été fixée au 15 février.

«Nous croyons donc que cette autre offre est importante puisqu’elle pourrait amener un certain soutien aux actions de Transat si la transaction avec Air Canada n’obtient pas les approbations des autorités réglementaires», a estimé l’analyste Benoit Poirier, de Desjardins Marchés des capitaux, dans une note envoyée à ses clients.

Au quatrième trimestre, Transat A.T. a affiché une perte nette attribuable aux actionnaires de 238 millions $. Si la transaction avec Air Canada avorte, le voyagiste a prévenu qu’il pourrait éprouver de sérieuses difficultés à poursuivre ses activités.

Entreprises dans cette dépêche: (TSX: TRZ, TSX:AC)