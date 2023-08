Transfert de Bernardo:des fonctionnaires discutent du projet de loi des conservateurs

OTTAWA — Des documents internes montrent que des fonctionnaires du Bureau du Conseil privé ont discuté d’un projet de loi d’initiative parlementaire conservateur lancé en réponse au transfert de Paul Bernardo dans une prison à sécurité moyenne.

Les courriels obtenus par La Presse Canadienne grâce à la Loi sur l’accès à l’information révèlent que le personnel a spéculé sur les chances que le projet de loi ne soit jamais débattu, à moins que le gouvernement libéral n’accepte de l’élever au rang de priorité.

Le projet de loi proposé par le député conservateur Tony Baldinelli, originaire de la région de l’Ontario où Bernardo a commis ses crimes, vise à modifier la loi de manière à ce que les personnes reconnues coupables de meurtres multiples soient tenues de purger l’intégralité de leur peine dans des établissements à sécurité maximale.

«Je me demandais si vous étiez au courant», a écrit un membre du personnel à un collègue du Bureau du Conseil privé, qui soutient les activités du cabinet du premier ministre et du gouvernement.

«Je n’ai pas connaissance de ce (projet de loi)», a répondu le second fonctionnaire, soulignant que M. Baldinelli n’est pas en mesure de présenter un projet de loi d’initiative parlementaire pour qu’il soit débattu, conformément aux règles parlementaires.

«Il est donc très peu probable que ce projet de loi soit examiné au cours de cette session parlementaire.»

Le premier fonctionnaire a ensuite répondu : «Existe-t-il un autre moyen pour le parti de l’opposition de faire avancer la législation que par le biais d’un (projet de loi d’initiative parlementaire)? Je ne pense pas, mais je ne suis pas un expert!»

Son collègue a par la suite indiqué que le seul moyen de faire passer le projet de loi dans la liste des priorités serait que la Chambre des communes accepte de le faire par le biais d’une motion, ce qui nécessiterait l’accord du gouvernement libéral.

Un porte-parole du Bureau du Conseil privé a déclaré mercredi en fin de journée que la communication était conforme au rôle de «fournir des conseils» et qu’elle était «de nature procédurale».

Les lois proposées par les députés de l’opposition sont parfois adoptées, mais le processus peut être long. La plupart des projets de loi ne franchissent pas la première étape.

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a néanmoins demandé au gouvernement libéral d’adopter le projet de loi de M. Baldinelli, qu’il a présenté avant que les travaux parlementaires ne prennent une pause pour l’été.

La semaine dernière, le bureau de M. Poilievre a accusé le gouvernement libéral d’avoir «ignoré les appels» des maires des villes ontariennes de Thorold et de St. Catharines, qui demandaient que Bernardo soit réintégré dans une prison à haute sécurité.

Le gouvernement affirme qu’il n’a joué aucun rôle dans la décision du Service correctionnel du Canada.

Le Service correctionnel a transféré Paul Bernardo en mai, ce qui a provoqué un tollé. Des voix se sont élevées pour remettre en cause la façon dont le gouvernement a géré ce transfert. Les familles des victimes de Bernardo ont aussi demandé que la décision soit annulée.

Marco Mendicino, alors ministre de la Sécurité publique, a déclaré à l’époque qu’il trouvait la décision «choquante et incompréhensible».

Avant son éviction du cabinet le mois dernier, qui a été largement perçue comme une réprimande pour sa gestion du transfert de Bernardo et d’autres dossiers, M. Mendicino a envoyé une série de directives à l’intention du Service correctionnel.

Ces directives visaient à garantir que tout transfert futur de délinquants très médiatisés serait mieux communiqué aux ministres de la Sécurité publique et aux familles des victimes.

M. Mendicino avait déclaré que son personnel ne l’avait informé du transfert de Bernardo qu’après qu’il ait eu lieu, bien que son bureau ait eu connaissance de l’affaire trois mois auparavant.

D’après une révision de la décision d’approuver la demande de transfert du célèbre tueur et violeur en série, la décision était fondée et respectait toutes les lois et politiques applicables.

Bernardo purge une peine d’emprisonnement à perpétuité indéterminée, la plus lourde prévue par la loi canadienne, en tant que délinquant dangereux pour l’enlèvement, la torture et les meurtres des adolescentes Kristen French et Leslie Mahaffy au début des années 1990.