Transfert de Paul Bernardo: le réexamen du Service correctionnel sera dévoilé jeudi

OTTAWA — La commissaire du Service correctionnel du Canada, Anne Kelly, présentera jeudi après-midi en conférence de presse les résultats de la réévaluation de la cote de sécurité et du transfert de pénitencier du détenu Paul Bernardo.

Le tueur en série a passé près de 30 ans dans une prison à sécurité maximale de l’Ontario avant qu’à la fin-mai, on apprenne son transfert à l’établissement de La Macaza, au Québec, un pénitencier à sécurité moyenne qui offre des traitements pour les délinquants sexuels. L’homme maintenant âgé de 58 ans purge une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Ce transfert a provoqué une levée de boucliers au Canada, ce qui a incité la commissaire Kelly à ordonner un nouvel examen sur le déplacement de l’assassin.

Il y a quelques semaines, le Service correctionnel a indiqué que compte tenu de l’intérêt public, il prévoyait être transparent sur cette affaire, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Le porte-parole du Service correctionnel, Kevin Antonucci, a rappelé que l’organisme indépendant ne peut pas divulguer les informations personnelles d’un détenu sans son consentement, sauf dans des circonstances spécifiques. Il a ajouté que le classement par niveau de sécurité et les transferts sont déterminés en fonction des risques pour la sécurité publique et d’évasion, du niveau d’adaptation à l’établissement et d’autres renseignements relatifs au cas, comme les résultats des évaluations psychologiques du risque.

Le Service correctionnel a aussi rappelé que les établissements à sécurité moyenne au Canada sont dotés des mêmes contrôles périmétriques que les établissements à sécurité maximale et que toutes les précautions possibles sont prises pour assurer la sécurité du public.