Transferts en santé: des mois de négociations à prévoir avec les provinces

OTTAWA — Le premier ministre du Québec, François Legault, pense qu’il faudra bien plus qu’une rencontre pour que le gouvernement fédéral accepte de hausser les transferts en santé.

Les provinces et territoires exigent, d’une voix unanime, une augmentation de 28 milliards $ des transferts en santé. Cette somme ferait passer de 22% à 35% la part du gouvernement fédéral dans leurs dépenses en santé.

Ils en discuteront avec le premier ministre Justin Trudeau jeudi, par vidéoconférence.

S’exprimant mercredi, M. Legault a dit qu’il ne s’attend pas à ce que ce soit «réglé» jeudi après-midi, mais bien à ce que la situation évolue «jusqu’à la prochaine élection fédérale».

Les provinces et territoires souhaitent que la discussion porte surtout sur cette hausse des transferts en santé, mais Ottawa voudra également discuter de la distribution des premières doses du vaccin de Pfizer qui vient d’être autorisé par Santé Canada.

Celles-ci devraient commencer à arriver au pays au courant de la fin de semaine et lundi.

Bien que le début de la vaccination soit une «bonne nouvelle», la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) rappelle qu’il faudra des mois avant que le vaccin protège l’ensemble de la population et que le virus continuera de sévir pendant ce temps.

La FMSQ prévoit qu’il y aura des coûts supplémentaires à court et à long terme sur le réseau de santé déjà fragilisé par la crise, et exhorte Ottawa à adhérer aux demandes des provinces et des territoires.