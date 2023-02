Transferts en santé: les premiers ministres demandent des révisions régulières

OTTAWA — Les premiers ministres du Canada ont écrit au premier ministre Justin Trudeau pour demander qu’un processus de révision soit établi dans le cadre des pourparlers sur le financement des soins de santé.

Ottawa a offert plus de 46 milliards $ aux provinces et aux territoires pour augmenter le Transfert canadien en matière de santé, mais les premiers ministres du pays affirment que cela ne suffit pas pour répondre à la durabilité ou aux besoins structurels de leurs systèmes de santé provinciaux.

Les premiers ministres déclarent dans une lettre envoyée jeudi qu’ils sont prêts à accepter l’offre pour le moment, mais que des discussions supplémentaires sont nécessaires pour établir la prévisibilité et la stabilité à plus long terme des soins de santé.

Ils veulent un processus de révision fédéral-provincial-territorial officiel pour examiner les accords de financement bilatéraux que les provinces ont conclus avec Ottawa en 2017 pour améliorer les programmes de santé mentale et de soins à domicile.

Ils souhaitent un processus similaire pour examiner le nouvel accord, qui comprendra à la fois une augmentation du Transfert canadien en matière de santé et un financement spécifique pour des domaines prioritaires comme les médecins de famille, les listes d’attente pour les chirurgies et les systèmes de données sur la santé.

«D’autres discussions constructives sont nécessaires afin d’atteindre nos objectifs communs et d’assurer la prévisibilité et la stabilité à plus long terme auxquelles s’attendent les Canadiens lorsqu’il est question de leurs systèmes de santé», écrivent-ils dans la missive.

«Nous croyons important de poursuivre ces discussions nécessaires afin d’assurer l’avenir des services de soins de santé à travers le pays.»

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a envoyé une lettre distincte demandant les mêmes examens, mais précisant que l’examen des accords bilatéraux de 2017 devrait avoir lieu d’ici le 31 mars 2026 et que l’examen plus large devrait avoir lieu autour de la marque de cinq ans de l’accord de transfert canadien en matière de santé.