Transferts en santé: O’Toole espère que l’économie gonflera son augmentation de 6 %

OTTAWA — Le chef conservateur Erin O’Toole refuse de promettre plus que 6 % d’augmentation des transferts en santé, même si ce chiffre ne suffit pas aux demandes des provinces.

Lundi, M. O’Toole a tenté plutôt de convaincre François Legault et ses homologues que son plan de relance fera gonfler ce 6 % qui n’est qu’un minimum.

Les transferts fédéraux n’augmentent que de 3 % par année en ce moment.

Doubler cette augmentation ne suffirait pas pour répondre à la demande des provinces et territoires qui veulent qu’Ottawa paye 35 % de la facture en santé, alors qu’en ce moment le gouvernement fédéral n’en couvre que 22 %.

«Avec une relance économique et avec une croissance économique, on pourrait avoir plus que 6 %. J’ai dit que notre chiffre est un minimum maintenant. Mais c’est prévisible, stable et sans condition», a fait miroiter le chef conservateur.

«Et je vais toujours respecter les champs de compétence pour les provinces, incluant le Québec. (…) Et je vais être là comme un partenaire», a-t-il insisté en tentant de se démarquer de ses adversaires libéraux et néo-démocrates.

Et puis, il a rappelé qu’il veut aussi dépenser de l’argent fédéral pour répondre à la crise des opioïdes ainsi que pour améliorer les soins de santé mentale.

C’est aussi en répétant son mantra de «partenaire plutôt que paternaliste» que M. O’Toole a laissé entendre que les provinces pourraient privatiser plus de services en santé s’il devenait premier ministre du Canada.

«Je respecte les provinces; les soins de santé sont de leur compétence», a répondu le chef du Parti conservateur à un journaliste qui lui demandait quelles privatisations il appuierait dans le système de santé canadien. M. O’Toole a complété son commentaire en rappelant que les seuls services de santé qui dépendent d’Ottawa sont ceux pour les Premières Nations et les anciens combattants, là où «le gouvernement fédéral a besoin de faire beaucoup mieux».

«J’appuie à 100 % notre système de santé public et universel», a-t-il cependant dit, du même souffle.

M. O’Toole a fait sa sortie médiatique de la journée à Ottawa, dans le studio aménagé par le Parti conservateur. En soirée, il devait, à partir de là, participer à deux assemblées virtuelles destinées aux électeurs de l’Ontario et du Manitoba.