Transport adapté: demande pour un tarif unique dans les appels d’offres

MONTRÉAL — Des entreprises qui font du transport adapté demandent à Québec d’imposer un tarif unique dans les appels d’offres publics, afin que la concurrence se fasse sur la qualité du service.

Elles aimeraient aussi des normes plus uniformes d’une région à l’autre pour ce transport adapté.

Taxi Para-adapté et le Comité provincial de concertation et de développement de l’industrie du taxi demandent au ministère des Transports de réunir les acteurs de l’industrie pour discuter des moyens de mettre en place de tels paramètres pour le transport adapté.

«Les chauffeurs, on est perdu; nous, on n’est pas capable de suivre même avec une plateforme informatique. On n’est pas capable de suivre les normes de chacune des sociétés (de transport). Donc, on demande qu’il établisse les mêmes normes, les mêmes tarifs, les mêmes frais d’administration, qui permettent aux compagnies de bien payer quand même les employés», a résumé en entrevue Yung Cuong, porte-parole de Taxi Para-adapté.

Les normes varient d’une société de transport à l’autre, en termes d’exigence de ponctualité, de fiabilité et autres, explique M. Cuong.

Taxi Para-adapté et le Comité provincial font valoir que les sociétés de transport bénéficieraient aussi de normes et tarifs uniformes pour les appels d’offres publics, de même que les usagers, avec un meilleur service.