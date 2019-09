Transport de matières dangereuses: Garneau mis en demeure par des citoyens

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, est mis en demeure de cesser le transport de matières dangereuses entre Farnham et Lac-Mégantic tant que ce tronçon ne sera pas entièrement réparé et aura fait l’objet d’une inspection «complète, indépendante, et rigoureuse» par Transports Canada.

La Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic a déposé cette mise en demeure, mardi, à l’endroit du ministre Garneau et de l’inspecteur de Transports Canada, Jean-René Gagnon.

La Coalition allègue que le tronçon entre les deux municipalités n’a pas été bien réparé et que des déformations bien visibles sur les rails comportent des risques de déraillements. Elle blâme le manque de suivi de MM. Garneau et Gagnon.

C’est pourquoi les citoyens enjoignent au ministre des Transports d’utiliser les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire pour ordonner l’arrêt du transport de matières dangereuses entre Farnham et Lac-Mégantic. Cette requête ne concerne pas le transport de marchandises et de produits considérés comme non dangereux.

La Coalition n’exclut pas d’autres procédures judiciaires pour forcer le ministre Garneau à obtempérer à leur demande.