Traumatismes graves: des écarts préoccupants entre les hôpitaux du Québec

MONTRÉAL — Le manque de données concernant le pronostic des victimes de traumatismes graves mène à des différences considérables dans les ressources que déploient les centres de traumatologie du Québec avant le décès de ces patients, a constaté une chercheuse du Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval.

L’écart est particulièrement important pendant les 72 premières heures de l’hospitalisation de ces patients, a dit la professeure Lynne Moore.

«On voit beaucoup de variations très tôt dans le processus, c’est à dire moins de 72 heures après l’arrivée du patient, et les recommandations, c’est d’attendre avant le retrait des soins actifs pour ces patients-là», a dit Mme Moore.

La professeure Moore et ses collègues ont examiné les ressources mises en œuvre pour soigner 2044 patients décédés d’un traumatisme grave dans l’un des 57 centres de traumatologie du Québec entre 2013 et 2016. La plupart des blessures avaient été causées par une chute ou par un accident de la route.

Trente-sept pour cent de ces patients sont décédés pendant les trois premiers jours suivant l’admission à l’hôpital; un autre 37 % entre le troisième et le quatorzième jour; et le 26 % restant après le quatorzième jour.

Les chercheurs ont estimé les coûts en interventions chirurgicales, examens et autres traitements avant le décès. Ils n’ont pas inclus la rémunération des médecins dans leurs calculs.

Ils ont mesuré des différences de 6 % à 8 % dans les ressources que les hôpitaux investissent pour ces patients avant leur décès. Les écarts sont particulièrement importants dans le groupe de patients de moins de 65 ans et chez les patients qui avaient subi un traumatisme craniocérébral.

«Ça ne veut pas dire que les soins ne sont pas optimaux, a précisé Mme Moore. Mais ça peut être un reflet du fait que les médecins manquent actuellement d’outils pour le pronostic de ces patients-là. On a un patient qui arrive avec un traumatisme crânien cérébral très sévère, et le pronostic est difficile à déterminer parce que les médecins manquent d’outils actuellement.»

Les discussions avec la famille et les autres membres de l’équipe médicale ne pourront pas non plus s’appuyer sur des données solides, a-t-elle ajouté, notamment en ce qui concerne les conséquences d’un arrêt des soins.

Le pronostic des patients ayant subi un traumatisme craniocérébral est plus difficile à établir parce qu’il existe moins de données probantes sur l’évolution des cas, a fait remarquer Mme Moore. Puisqu’on comprend moins bien ce qui détermine le rétablissement du cerveau après un traumatisme grave, il y a moins d’accord entre les centres sur le moment où on peut et doit cesser les soins actifs à ces patients, a-t-elle dit.

Au Canada, environ 70 % des gens qui meurent à l’hôpital des suites d’un traumatisme craniocérébral décèdent quand leurs proches décident d’éteindre les appareils qui les maintenaient en vie. Dans la moitié des cas, cette décision est prise dans les 72 premières heures qui suivent l’admission à l’hôpital.

L’intervention des proches semble d’ailleurs jouer un rôle de premier plan dans la décision d’interrompre les soins, fait remarquer Mme Moore.

«D’un patient à l’autre, les soins de la famille peuvent être très différents, a-t-elle dit. Le fait de vivre avec des séquelles peut être acceptable pour une famille, tandis que pour une autre famille, ça peut être inacceptable.»

Il se pourrait également que les écarts constatés soient attribuables à la culture de l’établissement, a poursuivi Mme Moore. Les chercheurs ont ainsi constaté que les grands centres hospitaliers qui disposent de la technologie la plus sophistiquée utilisent davantage de ressources et ont possiblement des approches plus agressives.

Les conclusions de cette étude ont été publiées par la revue médicale Annals of Surgery.