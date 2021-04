Travailleurs agricoles étrangers et COVID: «il n’y a rien qui fonctionne», dit l’UPA

MONTRÉAL — Même si cela fait déjà un mois qu’ils s’en plaignent au fédéral, les producteurs agricoles qui font appel aux travailleurs étrangers constatent encore d’importants délais pour que ceux-ci puissent recevoir leur résultat de test de dépistage de la COVID-19 et commencer à travailler.

Rien ne fonctionne dans le processus qui a été implanté par le fédéral, s’est plaint vendredi en conférence de presse Martin Gibouleau, président du conseil d’administration de la Fondation des entreprises en recrutement de main-d’oeuvre agricole étrangère (FERME).

D’abord, les travailleurs étrangers temporaires doivent s’administrer eux-mêmes le test par écouvillon dans la narine. Ensuite, ils se butent à des délais ou des embûches pour passer le test et obtenir le résultat, rapporte le président de l’Union des producteurs agricoles, Marcel Groleau.

Encore aujourd’hui, il leur est difficile d’obtenir des services dans une autre langue que l’anglais.

Les représentants du milieu agricole affirment avoir contacté à maintes reprises les ministres de l’Agriculture fédérale et provincial, Marie-Claude Bibeau et André Lamontagne, sans que la situation s’améliore.

Pour le moment, de 500 à 600 travailleurs étrangers sont arrivés en sol québécois et le système ne répond pas à la demande. Or, 14 000 autres doivent arriver pour la cueillette des fruits et légumes.