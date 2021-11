Travailleurs de la santé intimidés en ligne: l’AMC demande à Ottawa de légiférer

MONTRÉAL — Les menaces contre les professionnels de la santé sur les réseaux sociaux ont pris une telle ampleur, selon l’Association médicale canadienne (AMC), qu’elle exhorte maintenant le gouvernement fédéral à légiférer en la matière le plus rapidement possible.

«En temps de pandémie, les travailleurs de la santé partagent des connaissances scientifiques, prennent des positions fondées sur des données probantes et font la promotion de la santé publique et du bien-être dans les médias sociaux (…), mais ils risquent d’être réduits au silence par un comportement préjudiciable, haineux et intimidant», explique la docteure Katharine Smart, présidente de l’AMC, dans une déclaration publiée jeudi matin.

La docteure Smart demande donc aux élus à Ottawa «d’accélérer la création d’une nouvelle infraction dans le Code criminel du Canada visant les menaces, la violence, le harcèlement et l’intimidation à l’égard des travailleurs de la santé et de toute personne qui cherche à obtenir des soins de santé, en personne et en ligne, notamment dans les plateformes de médias sociaux».

L’AMC dit chercher activement à mettre un terme aux attaques sur les réseaux sociaux contre les médecins et autres travailleurs de la santé. Elle soutient être en communication avec les géants du web Twitter, Meta (Facebook/Instagram), Alphabet (YouTube), Microsoft (LinkedIn) et TikTok «pour leur demander d’élaborer conjointement un plan d’action pour mettre fin au harcèlement en ligne et aux menaces personnelles virtuelles contre les professionnels de la santé», précise le communiqué de l’AMC.

«Nous ne pouvons pas laisser les agissements déplorables de certaines personnes devenir une norme acceptable. Les professionnels de la santé – et, franchement, la société – méritent mieux », a déclaré la docteure Smart.

L’Association médicale canadienne compte plus de 78 000 membres, selon son rapport annuel de 2020.