Traverse maritime Matane/Baie-Comeau-Godbout: autres annulations mardi

QUÉBEC — La guigne continue de s’acharner sur la traverse maritime Matane/Baie-Comeau/Godbout.

Après que plusieurs départs aient été annulés récemment à cause des mauvaises conditions météorologiques sur le fleuve Saint-Laurent, voilà que la Société des traversiers du Québec (STQ) annonce mardi que les traversées de 7h30 et 11h00, mardi, sont annulées à cause d’un bris qui n’a pas été identifié.

Les traversées de l’après-midi seront réévaluées plus tard, en matinée.

Les usagers de la traverse Matane/Baie-Comeau/Godbout ont subi de multiples interruptions de service au cours de l’année en cours depuis une avarie aux propulseurs du NM F.-A.-Gauthier, un navire italien acquis au coût de 175 millions $ en décembre dernier qui n’a pas encore repris la mer.

La STQ a acheté un vieux traversier en fin de vie, le NM Apollo, au coût de 2,1 millions $, qui n’a navigué que pendant 21 jours avant d’être définitivement retiré de la circulation à cause de problèmes structurels importants.

Pendant plusieurs semaines, des navires se sont succédés provisoirement pour assurer le service maritime et des liaisons aériennes ont été mises en place. Depuis quelques mois, c’est le NM Saaremaa qui assure le service.

En septembre dernier, le NM Saaremaa I a été endommagé après avoir accosté à Godbout. Environ une semaine plus tard, il a été maintenu à quai à cause d’un problème électronique.

La Société des traversiers du Québec avait alors mis sur pied un service aérien entre Mont-Joli et Sept-Îles et entre Mont-Joli et Baie-Comeau.

Le NM Saaremaa I a la capacité d’accueillir 600 passagers, 150 véhicules et 12 camions. Les interruptions de service du navire entraînent donc des inconvénients pour de nombreuses personnes et entreprises.