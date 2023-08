Traverse maritime Québec-Lévis: retour en service du navire NM Radisson jeudi

QUÉBEC — Le traversier NM Radisson est de retour ce jeudi afin de reprendre les traverses maritimes entre Québec et Lévis, sur le fleuve Saint-Laurent.

La Société des traversiers du Québec (STQ) explique que le retour du NM Radisson dans sa flotte opérationnelle fait suite à une remotorisation du navire.

La STQ signale que cette reprise du service lui permet d’avoir un plan de relève plus robuste aux traverses de Québec et de L’Isle-aux-Coudres. La STQ affirme qu’elle pourra compter sur ce navire de relève encore plusieurs années.

La STQ a profité des réparations au NM Radisson pour effectuer plusieurs rénovations dans les espaces pour les passagers, à la timonerie et dans la salle des machines. Ainsi, le salon des passagers a été complètement rénové, un système d’éclairage plus performant a été installé, des places assises plus confortables et un aménagement plus ergonomique ont été mis en place.

Le NM Radisson est le plus ancien navire de la flotte de la STQ. Il a été construit en 1954 et a été modernisé en 1985.