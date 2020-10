Treize nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

FREDERICTON — Les responsables de la santé publique du Nouveau-Brunswick ont signalé vendredi 13 nouveaux cas de COVID-19 dans la province. Une école du nord de la province a été fermée après la confirmation d’une infection.

On compte maintenant 37 cas actifs dans la province et 238 cas depuis le début de la pandémie.

Le Réseau de santé Vitalité a publié un message sur son site internet pour informer qu’en raison d’un nombre croissant de cas de COVID-19, les visites à l’hôpital régional de Campbellton sont annulées par mesure de précaution pour protéger les patients, les visiteurs et le personnel.

Le Réseau de santé Vitalité a déclaré que 18 employés étaient isolés soit parce qu’ils ont la COVID-19, soit parce qu’ils ont été identifiés comme des personnes ayant été en contacts étroits avec des gens infectés.

Une école fermée

Le directeur de l’école secondaire Sugarloaf de Campbellton, au Nouveau-Brunswick, a annoncé jeudi soir qu’un cas avait été confirmé à l’école et a déclaré que le conseil scolaire travaillait avec les responsables de la santé publique pour identifier les élèves ou le personnel qui auraient pu avoir des contacts avec la personne.

«Nous comprenons que vous pourriez vous sentir anxieux au cours des prochains jours, a écrit le directeur, Michael O’Toole, dans un message sur Facebook. Les enfants et les jeunes se tournent vers les adultes dans leur vie pour les guider sur la façon de réagir face à des événements inquiétants et stressants. Les parents sont encouragés à parler à leurs enfants de toute anxiété et à leur rappeler de se traiter les uns les autres avec gentillesse et respect, en personne et sur les réseaux sociaux.»

Michael O’Toole a déclaré que son école, qui se trouve juste de l’autre côté de la frontière du Québec, est temporairement fermée pour permettre le nettoyage du bâtiment et la recherche des contacts.

Il a également déclaré que les étudiants qui vivent dans la Première Nation de Listuguj et à Pointe-à-la-Croix du côté québécois de la frontière recevront des ordinateurs portables et d’autres technologies pour leur permettre de participer à l’apprentissage à distance.

L’agence de santé publique de la province a signalé trois nouveaux cas de COVID-19 jeudi, dont un à Campbellton impliquant une personne d’une trentaine d’années.

Mercredi, la province a signalé 17 nouveaux cas de COVID-19 liés à un foyer de soins spéciaux à Moncton — la plus forte augmentation d’un jour de cas dans la province depuis le début de la pandémie.