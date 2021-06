Treize nouveaux cas et 72,2% des gens ayant reçu leur première dose au N.-B.

Les responsables de la santé du Nouveau-Brunswick ont signalé mercredi 13 nouveaux cas de COVID-19 dans la province.

Il y a maintenant 105 cas actifs dans la province, et 72,2 % des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus ont reçu leur première dose de vaccin, ont indiqué les autorités.

L’atteinte de l’objectif de 75 pour cent demeure nécessaire avant de pouvoir commencer à assouplir les restrictions relatives à la pandémie dans le cadre du plan «En route vers la phase verte» de la province, a-t-on souligné.

Les nouveaux cas concernent six personnes dans la région de Fredericton, trois dans la région de Bathurst, deux dans la région de Moncton et une dans chacune des régions d’Edmundston et de Miramichi.

Les autorités ont déclaré une éclosion — 11 cas en date de mercredi — dans le complexe d’appartements Vida Living à Oromocto et ont confirmé un cas positif à l’école secondaire Leo Hayes de Fredericton.

Ailleurs dans le Canada atlantique

Les restrictions aux visiteurs dans les hôpitaux de la Nouvelle-Écosse ont commencé à s’assouplir mercredi alors que la province a signalé 13 nouveaux cas de COVID-19.

L’autorité sanitaire a déclaré que le plan pour les visiteurs dans les hôpitaux se déroulerait à des intervalles de deux à quatre semaines, en fonction du nombre d’infections dans la province, du déploiement des vaccins et de la capacité du système de santé à gérer les nouveaux cas. L’approche progressive s’aligne sur le plan de réouverture de la province.

La première étape maintenant en vigueur permet à deux membres de la famille ou à des personnes de soutien de rendre visite aux patients aux soins intensifs, aux patients gravement malades aux urgences et aux femmes en travail et après l’accouchement.

Les responsables de la santé ont identifié sept cas dans la région de Halifax mercredi, ainsi que six dans la zone est de la province, qui comprend le Cap-Breton. Il y a 164 cas actifs connus du nouveau coronavirus, avec 15 personnes hospitalisées, dont sept aux soins intensifs.

Les responsables de la santé à Terre-Neuve-et-Labrador ont recensé trois nouveaux cas de COVID-19, et au moins deux infections liées à des variants préoccupants.