Tremblement de terre en Turquie: des frères canadiens recherchent leur sœur

HALIFAX — Le frère aîné d’une Canadienne portée disparue depuis le tremblement de terre qui a frappé la Turquie la semaine dernière a indiqué lundi que des équipements d’excavation avaient commencé à déplacer des décombres sur le site où l’on avait eu des nouvelles de sa soeur pour la dernière fois.

Le tremblement de terre du 6 février a tué plus de 35 000 personnes et a rasé de grandes parties de villes de Turquie et de Syrie.

Manaf Zora avait déclaré plus tôt qu’il prévoyait de s’envoler pour Istanbul au début de la semaine prochaine, de louer un camion et des marteaux-piqueurs et de se rendre dans la ville d’Antakya, dans le sud de la Turquie, pour aider aux fouilles si sa sœur Samar Zora n’avait toujours pas été retrouvée.

Cependant, M. Zora a précisé lundi après-midi depuis Halifax que l’un des deux frères déjà à Antakya lui avait dit que les équipes de recherche locales «avaient commencé à creuser aujourd’hui».

Il a ajouté que les excavatrices soulevaient avec précaution des morceaux du bâtiment de cinq étages où sa sœur avait séjourné — et d’où elle avait passé des appels alors que les secousses se répercutaient sur la ville.

M. Zora a rapporté que son frère lui avait dit que dans les 48 heures, ils devraient savoir si leur sœur, une doctorante qui venait d’arriver à Antakya pour faire des recherches, se trouvait dans le bâtiment.

— Avec des informations de l’Associated Press.