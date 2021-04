Tribunal: baisse de loyer en RPA parce qu’il y a moins de loisirs à cause de la COVID

MONTRÉAL — Le locataire d’une résidence privée pour aînés (RPA) vient d’obtenir devant le Tribunal administratif du logement une diminution de loyer, à cause de la réduction des services de loisirs engendrée par la COVID-19.

Cette décision pourrait bien faire jurisprudence et intéresser d’autres locataires de RPA, croit le Regroupement des comités logement et des associations de locataires.

Le locataire en question, Jacques Martin, n’a pas obtenu la totalité de la diminution de loyer qu’il demandait, mais il en a obtenu une.

La RPA en question, Les Habitations Pelletier, à Montréal, avait fait valoir qu’il y avait plutôt eu modification des loisirs offerts aux résidants, afin de respecter les consignes sanitaires liées à la COVID-19.

En entrevue jeudi, M. Martin y a vu une victoire pour lui et les autres aînés, qui ne sont pas aussi combatifs que lui et prêts à défendre leur cause devant le tribunal.

Et Marjolaine Deneault, porte-parole du Regroupement des comités logement, estime que ce qui est important, c’est que le principe d’une diminution de loyer pour cause de réduction des services a été reconnu par le tribunal, même s’il s’agit d’une pandémie.