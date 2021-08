Tribunal spécialisé en agressions sexuelles: un projet de loi déposé à l’automne

QUÉBEC — Les victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale devraient bientôt pouvoir compter sur un environnement moins traumatisant quand elles se présenteront en cour, en étant orientées vers un tribunal spécialisé dans ce type de causes.

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a confirmé jeudi son intention d’aller de l’avant avec la création d’un tribunal spécialisé, en déposant dès cet automne un projet de loi.

Le tribunal spécialisé devrait entendre des causes reliées à la fois aux agressions sexuelles et à la violence conjugale, en offrant aux plaignantes un meilleur accompagnement à toutes les étapes du processus.

Le but est de faire en sorte que les victimes n’hésitent plus à se tourner vers les tribunaux pour obtenir justice. Il est établi que la grande majorité des victimes renoncent à porter plainte, craignant que le processus judiciaire soit encore plus traumatisant que l’agression et que l’accusé s’en tire indemne.

La démarche gouvernementale vise donc à leur redonner confiance dans le système de justice.

En février, le ministre Jolin-Barrette avait demandé à un groupe de travail d’examiner quels devaient être les fondements et caractéristiques d’un tel tribunal spécialisé. Son rapport a été reçu jeudi. On prévoit procéder par étapes, en créant d’abord des projets pilotes, pour implanter par la suite un tribunal permanent.

Rappelons qu’un groupe d’experts avait produit un volumineux rapport sur la question, en décembre dernier, intitulé «Rebâtir la confiance», et sa principale recommandation était précisément la création d’un tribunal spécialisé.