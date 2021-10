Tribunal spécialisé: Jolin-Barrette affronte la juge en chef de la Cour du Québec

QUÉBEC — Un affrontement se dessine entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, sur fond de création prochaine d’un tribunal spécialisé pour les victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale.

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a réaffirmé avec force jeudi son intention d’aller de l’avant avec sa décision d’adapter le système judiciaire aux besoins des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale, et ce, malgré les réserves et l’opposition farouche exprimées par la magistrature.

Jeudi, en Chambre, le ministre a fait adopter à l’unanimité une motion à l’Assemblée nationale réaffirmant que de nombreuses victimes n’avaient pas confiance au système de justice actuel et qu’il fallait imposer un changement de culture et une modernisation des façons de faire, notamment par des services d’accompagnement et d’information aux diverses étapes du processus judiciaire.

Le changement souhaité devra nécessairement passer par la création d’un tribunal spécialisé, selon le gouvernement, tel que prévu dans le projet de loi 92, parrainé par le ministre Jolin-Barrette et qui fera l’objet d’une consultation à compter du 19 octobre.

«Personne ne pourra empêcher un changement de culture au sein des tribunaux, au sein du système de justice», a martelé le ministre, en présentant sa motion, qui semblait être une réplique à peine voilée à la sortie le jour même, dans les pages du journal Le Devoir, de la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau.

La juge Rondeau estime que les mesures contenues dans le projet de loi ne devraient pas relever d’un tribunal. Elle y voit un enjeu fondamental pour l’administration et l’indépendance de la justice. Elle s’oppose donc à la création de cette instance, n’excluant pas l’idée d’entreprendre des recours judiciaires pour en contester la légitimité.

La table est donc mise pour une collision frontale entre l’exécutif et le judiciaire.

La création d’un tribunal spécialisé adapté aux besoins des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale constituait la principale recommandation du rapport Rebâtir la confiance, rédigé par un groupe d’experts et salué par toute la classe politique.