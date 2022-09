Triple homicide à Brossard: comparution du suspect lundi matin

BROSSARD, Qc — L’homme arrêté sur les lieux du triple homicide, dimanche, à Brossard, comparaîtra lundi matin sous des chefs de meurtre et d’incendie criminel.

L’individu est toujours détenu, a précisé le porte-parole du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), l’agent François Boucher.

Une femme de 38 ans et ses deux enfants, âgés de 5 et 2 ans, sont morts après avoir été retrouvés inconscients dans une tour d’habitation de Brossard et transportés à l’hôpital.

Le déclenchement d’une alarme pour un incendie avait mené les services d’urgence vers 1h sur les lieux du logement en question, situé sur le boulevard du Saint-Laurent, en bordure du fleuve.

Les noms des victimes et du suspect n’ont pas été divulgués par le SPAL, la juge ayant rendu une ordonnance de non-publication de tout élément qui pourrait permettre l’identification des trois victimes.

Dimanche, c’est le Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil (SSIAL) qui a fait appel aux policiers.

L’incendie n’a pas nécessité l’évacuation complète de la tour d’habitation, les dommages ayant été limités à l’appartement en question.