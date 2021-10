Trois autres morts de la COVID-19 depuis vendredi au Nouveau-Brunswick

FREDERICTON — Trois autres personnes sont mortes depuis vendredi au Nouveau-Brunswick des suites de la COVID-19, ce qui porte à 111 le nombre de décès attribués au virus dans cette province depuis le début de la pandémie.

Une personne dans la quarantaine, de la région de Moncton, est morte de la COVID-19, en plus de deux personnes octogénaires – une dans la région d’Edmundston et l’autre dans la région de Campbellton.

Les responsables de la santé publique signalaient lundi 22 nouveaux cas et 57 rétablissements, ce qui ramène le nombre de cas actifs à 589. Le premier ministre, Blaine Higgs, a estimé que la province allait dans la bonne direction, puisque les rétablissements continuaient de dépasser le nombre de nouveaux cas.

Parmi les nouveaux cas, 45,5 % ne sont pas vaccinées, une personne est partiellement vaccinée et 50 % sont pleinement vaccinées. Plusieurs cas ont par ailleurs été confirmés dans des garderies des régions de Saint-Jean, Moncton et Edmundston — notamment à la halte scolaire «La Ribambelle en folie», à Saint-Léonard.

On comptait 39 hospitalisations liées au virus, dont 14 aux soins intensifs. Parmi les 39 personnes hospitalisées en raison du virus, 20 ne sont pas vaccinées, trois sont partiellement vaccinées et 16 sont pleinement vaccinées. Il y avait 14 patients aux soins intensifs à cause de l’infection, mais seulement un était pleinement vacciné. Les autorités affirment que près de 84 % des Néo-Brunswickois admissibles sont entièrement vaccinés et que 92,2 % ont reçu au moins une dose de vaccin.

Depuis lundi, des sites mobiles de distribution de trousses de dépistage rapide sont ouverts. Le gouvernement indique que 20 points de collecte mobiles ont été ajoutés par le Réseau Horizon un peu partout au Nouveau-Brunswick. Chaque point de collecte mobile sera ouvert une journée par semaine, de 10 h à 14 h 30. Par ailleurs, la liste complète des sites de distribution du Réseau de santé Vitalité est disponible en ligne.

Un autre mort en Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, on signalait lundi 57 nouveaux cas depuis vendredi et un décès supplémentaire: un homme de 70 ans, dans la zone ouest. Ce décès porte le bilan total à 99 morts depuis le début de la pandémie.

On comptait lundi 29 nouveaux cas dans la zone centrale, 17 dans la région nord, 10 dans la zone ouest et un dans la zone est. Mais le nombre de cas actifs est tombé à 152, en raison de 63 rétablissements. Il y avait lundi 11 hospitalisations liées à la COVID-19, dont deux patients aux soins intensifs.

Les tests de dépistage se poursuivaient lundi à l’Hôpital régional Valley, de Kentville, où cinq patients d’une unité «non-COVID» ont été déclarés positifs et une personne est aux soins intensifs.

Selon les données provinciales, 83 % de la population de la Nouvelle-Écosse a reçu au moins une dose de vaccin et 77,8 % sont entièrement vaccinés.

À Terre-Neuve-et-Labrador, on a enregistré depuis vendredi 36 nouveaux cas – tous, sauf un, dans la région sanitaire de l’Est. Le gouvernement précise que 64 % des nouveaux cas concernent des jeunes de moins de 20 ans. On comptait lundi 58 cas confirmés liés à un groupe dans la région de Marystown, qui a forcé une école de la communauté et une autre de Burin à passer à la formation à distance.

Il y a actuellement 90 cas actifs de COVID-9 dans toute la province, avec une personne hospitalisée.