Trois cadavres, deux disparus et un véhicule incendié en Colombie-Britannique

FORT NELSON, C.-B. — La Gendarmerie royale du Canada (GRC) demande à la population du nord de la Colombie-Britannique de «continuer à prendre des précautions générales en matière de sécurité et de faire preuve de vigilance», alors qu’elle poursuit son enquête sur deux affaires apparemment non liées survenues dans la région: un cadavre et un jeune couple qui aurait été victime d’un double meurtre.

La GRC affirme dans un communiqué qu’elle reconnaît l’inquiétude grandissante de la population après la découverte d’un corps, vendredi, près de la localité de Dease Lake, et la découverte, quatre jours plus tôt, des corps d’un homme et d’une femme sur le bord de la route vers l’Alaska, à environ 470 kilomètres de là.

L’Australien Lucas Fowler, âgé de 23 ans, et sa compagne, Chynna Deese, 24 ans, de Charlotte, en Caroline du Nord, ont été retrouvés sans vie la semaine dernière.

La GRC n’a pas encore révélé l’identité de l’homme qui a été retrouvé mort quelques jours plus tard. Les policiers avaient été appelés sur les lieux de l’incendie d’un véhicule. Selon la police, Kam McLeod, âgé de 19 ans, et Bryer Schmegelsky, âgé de 18 ans, de la communauté de Port Alberni, dans l’île de Vancouver, conduisaient le véhicule retrouvé incendié à environ deux kilomètres du cadavre.

La police ne connaît pas encore l’identité de cette personne, mais peut confirmer qu’il ne s’agit pas de l’un des deux jeunes hommes qui sont liés à la camionnette incendiée.

La police fédérale demande l’aide du public pour retrouver ces deux jeunes hommes, qui n’ont pas communiqué avec leur famille depuis quelques jours et sont portés disparus. Ils traversaient la Colombie-Britannique pour se rendre à Whitehorse, au Yukon, afin de chercher du travail, mais la police ignore pourquoi ils sont retournés en Colombie-Britannique et quels pourraient être leurs projets de voyage.

«Kam et Bryer ont communiqué régulièrement avec leur famille et leurs amis au cours de la dernière semaine et il est possible qu’ils soient maintenant dans un secteur où il n’y a pas de couverture cellulaire, indique Dawn Roberts, du Service des communications de la GRC en Colombie-Britannique. Cependant, nous avons trouvé leur véhicule et nous n’avons pas été en mesure de retrouver les jeunes hommes pour le moment.»

Dease Lake se trouve à environ 500 kilomètres de l’endroit où on a retrouvé les corps de Lucas Fowler et Chynna Deese le long de la route de l’Alaska, près de Liard Hot Springs.

Lucas Fowler, fils d’un inspecteur en chef de la Police d’État de la Nouvelle-Galles-du-Sud, en Australie, vivait en Colombie-Britannique, tandis que Chynna Deese était en visite chez lui. Le couple s’était rencontré dans une auberge de jeunesse en Croatie et leur histoire d’amour a grandi au cours de voyages aux États-Unis, au Mexique, au Pérou et ailleurs dans le monde, a raconté lundi le frère aîné de la jeune femme.

British Deese a déclaré que le couple était parti visiter les parcs nationaux canadiens. La famille pensait que leur fourgonnette avait dû connaître des ennuis de moteur.

«La police reconnaît que les enquêtes sur des homicides qui sont en cours dans le nord de la Colombie-Britannique suscitent de plus en plus d’inquiétudes au sein de la collectivité», indiquait dimanche la GRC dans un communiqué. «La GRC demande au public de continuer à prendre des précautions générales en matière de sécurité et de faire preuve de vigilance. Nous rappelons également aux voyageurs qu’ils devraient informer leurs proches de leurs plans, communiquer avec eux à des moments préétablis et les aviser en cas de changement.»