Trois corps policiers de mèche contre la violence dans les commerces

MONTRÉAL — Trois corps policiers – le Service de police de Laval (SPL), la Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) – s’attaquent aux actes de violence qui ciblent les commerçants de la Couronne Nord depuis un an.

Menaces, agressions armées, incendies criminels, extorsions, possession de stupéfiants, vols de véhicule et décharges d’arme à feu: des gangs et des membres du crime organisé ciblent les commerçants d’origine arabe du secteur Chomedey, à Laval, de l’Ouest de Montréal et de la Rive-Nord. Au total, 67 événements distincts ont été recensés par les corps policiers depuis avril 2022.

«En enquêtant, on a décelé des similarités entre ces événements et on en a tiré trois constats, à savoir qu’ils ont eu lieu dans les mêmes secteurs, que les commerçants ciblés sont d’origine arabe et que le crime organisé du Proche et du Moyen Orient de même que les gangs de rue sont impliqués», détaille en entrevue Kimon Christopoulos, inspecteur à la division des crimes majeurs du SPL.

L’inspecteur Christopoulos est également coordonnateur et porte-parole du projet Mèche, cette enquête et opération de visibilité coordonnée qui vise à protéger les commerçants et à assurer une vigie des secteurs chauds pour éradiquer la violence qui s’y produit.

Aussi bien l’escouade du crime organisé que des enquêteurs de la division des crimes majeurs, des membres de l’équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu et des enquêteurs chevronnés ont intégré le projet.

On espère que la présence accrue des forces de l’ordre ait un effet dissuasif sur les actes criminels commis dans ce secteur.

«Nos escouades ont été déployées à plus de cinq reprises pour aller à la rencontre de tous les commerçants du territoire ciblé. L’unité a aussi effectué près de 200 visites ou interventions dans des établissements du secteur et plus de 500 résidants et commerçants ont été rencontrés par du porte-à-porte», énumère M. Christopoulos.

En un an, 21 arrestations ont été effectuées par les forces de l’ordre en lien avec cette vague de violence. Les deux plus récentes ont eu lieu jeudi; les individus arrêtés sont accusés de possession d’armes et d’entrave au travail des policiers. D’autres prévenus ont été accusés de possession d’armes et de munitions, d’extorsion, d’agression armée, d’incendie criminel, de possession de stupéfiants et de bris de condition.

La grande majorité des personnes appréhendées étaient déjà connues des policiers, indique le lieutenant Christopoulos.

D’autres enquêtes sont en cours, ce qui pourrait mener à d’éventuelles perquisitions et arrestations additionnelles au cours des prochaines semaines, ajoute le porte-parole.

Appel à témoins

La transmission d’information est primordiale pour permettre au projet Mèche d’atteindre ses objectifs, rappelle l’inspecteur Christopoulos.

« Le message que nous passons aujourd’hui est clair: la sécurité de nos commerçants est une priorité et aucune forme d’intimidation ou de violence ne sera tolérée. Nous avons à l’œil toute personne qui aurait l’intention de s’attaquer à eux», prévient l’inspecteur, qui invite quiconque disposant d’information concernant des événements ou des personnes en lien avec les crimes violents ciblant les commerces à contacter les services policiers de façon confidentielle.

———

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.