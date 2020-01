Trois enfants perdent la vie dans un accident de voiture en Ontario

SUDBURY, Ont. — Trois frères et sœurs âgés de 6 à 11 ans sont morts dans un accident de voiture près de Sudbury, en Ontario, a indiqué la police.

La police provinciale a déclaré que l’accident s’était produit peu avant 9h mercredi, alors que deux familles revenaient en voiture dans la municipalité de Chelmsford, en Ontario, en périphérie de Sudbury.

La porte-parole Michelle Coulombe a affirmé qu’une voiture Honda Accord 2007 conduite par la mère des enfants avait quitté sa voie sur l’autoroute et percuté un talus rocheux.

Les frères Destiny et Flourish Osagie, âgés respectivement de 11 et 10 ans, ont été déclarés morts sur les lieux, tandis que leur sœur de six ans, Britney Osagie, a été déclarée morte à l’hôpital plus tard dans la journée.

Un garçon de 10 ans non apparenté à la famille Osagie est toujours à l’hôpital avec des blessures potentiellement mortelles, tandis que les deux mères qui se trouvaient dans la voiture avec les enfants sont hors de danger.

Mme Coulombe a indiqué que la police enquêtait sur l’accident, mais qu’aucune accusation n’avait été portée jusqu’à présent.