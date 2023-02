Trois équipes du Rouge et Or honorées à l’Assemblée nationale

Les récents succès de trois équipes sportives du Rouge et Or, de l’Université Laval, ont été célébrés dans l’enceinte de l’Assemblée nationale, mercredi.

Les équipes féminines de rugby et de cross-country, de même que l’équipe masculine de football, ont été reçues à l’hôtel du Parlement par la présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy.

Celle-ci a souligné les «performances remarquables» des formations de l’Université Laval au cours de la dernière année.

D’abord, après avoir remporté le premier titre national de son histoire en 2019, l’équipe féminine de rugby du Rouge et Or a réitéré l’exploit en novembre dernier, à Victoria. Cette victoire est venue couronner une saison sans défaite en 2022, les joueuses ayant été sacrées championnes en saison régulière, mais aussi en finale provinciale et au championnat canadien.

L’équipe féminine de cross-country s’est pour sa part illustrée en remportant, le 29 octobre dernier, la médaille d’or au championnat provincial à Rawdon. La formation a aussi accédé à la première marche du podium, et ce, pour une deuxième année consécutive, au Championnat canadien, qui s’est tenu à Halifax.

Enfin, l’équipe masculine de football du Rouge et Or est revenue à Québec avec sa 11e coupe Vanier au terme d’un match des plus enlevants.

Mme Roy n’a pas manqué de souligner la persévérance, la résilience et le dévouement de ces athlètes étudiants, dont les réussites «font briller le Québec» et donnent «des ailes à la relève».

