Trois grandes cliniques de vaccination ouvrent leurs portes à Toronto

TORONTO — Trois cliniques de vaccination de masse gérées par la Ville ouvrent mercredi matin à Toronto.

Le Metro Toronto Convention Centre, le Scarborough Town Centre et le Toronto Congress Centre ouvriront leurs portes mercredi pour la vaccination contre la COVID-19.

Les trois sites fonctionneront de 11 h à 20 h, sept jours par semaine.

Ils accueillent mercredi les personnes de plus de 80 ans qui ont pris rendez-vous.

Le maire John Tory a annoncé lundi que trois autres cliniques municipales seraient ouvertes au début du mois d’avril.

Le centre de loisirs communautaire de Malvern et le centre communautaire de Mitchell Field doivent ouvrir leurs portes le 29 mars, et le centre de sports et d’événements Hangar suivra le 5 avril.