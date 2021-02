Trois missions arrivent autour de Mars en quelques jours

PÉKIN, Chine — Une sonde spatiale chinoise serait sur le point d’entrer en orbite autour de Mars, quelque jours après l’arrivée d’une sonde des Émirats arabes unies et environ une semaine avant qu’une sonde américaine ne tente de se poser sur la surface de la planète rouge.

Les responsables chinois, qui se font toujours discrets en cas d’échec, n’ont pas précisé à quel moment la sonde est attendue autour de Mars. La semaine dernière, l’agence officielle Chine nouvelle indiquait que la sonde devait entrer en orbite tôt mercredi, avant de se préparer à atterrir.

La tentative d’atterrissage ne devrait survenir que dans trois mois. Si tout se passe comme prévu, la Chine deviendrait seulement le deuxième pays à réaliser cet exploit.

La sonde Tianwen-1 doit allumer ses moteurs et ralentir suffisamment pour être capturée par la force gravitationnelle de Mars, au terme d’un périple de six mois et 470 millions de kilomètres. Elle cartographiera la surface de la planète jusqu’à ce que son rover se détache et tente de se poser en mai pour chercher des traces d’eau et de vie ancienne.

Son nom, le titre d’un ancien poème, se traduit par «Quête de vérité céleste».

Poser un rover sur la surface de Mars est extrêmement difficile. La Chine utilisera un parachute, un sac gonflable et des rétrofusées. Le rover tentera d’atterrir dans la gigantesque Utopia Planitia, un espace jonché de rochers où la sonde américaine Viking 2 s’est posée en 1976.

Le rover à énergie solaire — qui a environ la taille d’une voiturette de golf — devrait fonctionner pendant environ trois mois, et la sonde orbitale pendant deux ans.

Seuls les États-Unis ont réussi à se poser sur Mars, à huit reprises en commençant avec les deux missions Viking. Un atterrisseur et un rover sont actuellement en opération.

Le rover américain Perseverance pourrait se poser sur Mars le 18 février pour partir à la recherche de vie microscopique ancienne et pour récolter des rochers qui seront éventuellement ramenés sur Terre.

Les trois plus récentes missions vers Mars ont toutes été lancées en juillet pour tirer profit du rapprochement avec la Terre, ce qui ne se produit qu’une fois aux deux ans. La sonde des Émirats arabes unis Amal («espoir», en arabe) s’est placée en orbite autour de Mars mardi pour étudier l’atmosphère martienne.

Six autres sondes étaient déjà en orbite autour de Mars: trois américaines, deux européennes et une indienne.

Tianwen-1 représente la deuxième tentative chinoise pour rejoindre Mars. Une sonde chinoise qui faisait partie d’une mission russe n’a jamais quitté l’orbite terrestre.

Le programme chinois, qui est très secret et entretient des liens avec l’armée, a considérablement progressé depuis ce moment. En décembre, la mission Chang’e 5 est devenu la première à ramener des rochers lunaires sur Terre depuis les années 1970. La Chine est aussi devenue le premier pays à poser une sonde sur la face cachée et peu explorée de la Lune.

– Par Sam McNeil, The Associated Press