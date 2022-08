Trois morts et 12 blessés après un orage violent en Corse

PARIS — Un violent orage s’est abattu jeudi matin sur l’île française de la Corse, faisant trois morts et une dizaine de blessés, ont rapporté les autorités locales.

Une adolescente de 13 ans est décédée après la chute d’un arbre dans un camping de la ville côtière de Sagone, a indiqué la préfecture de Corse dans un communiqué. Une femme de 72 ans a perdu la vie lorsque le toit d’un restaurant de plage est tombé sur son véhicule à Coggia, au sud de Sagone.

La troisième victime est un homme de 46 ans tué dans un camping de la commune de Calvi. L’une des 12 personnes blessées se trouve dans un état critique, a ajouté la préfecture.

La tempête a produit des rafales de plus de 220 km/h dans certaines régions, selon l’agence météorologique nationale française, Météo France. Environ 45 000 foyers étaient privés d’électricité en Corse, selon la compagnie d’électricité française EDF.

Des opérations de sauvetage se déroulaient le long de la côte ouest de la Corse pour aider plusieurs navires échoués et naufragés, a écrit sur Twitter l’autorité maritime française pour la mer Méditerranée.

Le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, a décrit un événement météorologique bref, mais «extrêmement violent et totalement imprévisible» qui a duré «des dizaines de minutes».

M. Simeoni a déclaré à la chaîne d’information BFMTV que le président français Emmanuel Macron lui avait téléphoné pour partager notamment sa solidarité. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a indiqué sur Twitter qu’il prévoyait se rendre sur l’île plus tard jeudi.

Après un été de sécheresse, de canicule et d’incendies de forêt, de violents orages ont frappé la France et les pays voisins ces derniers jours.

Dans le sud de la France, des orages ont inondé mercredi le Vieux-Port de Marseille et le palais de justice principal de la ville et forcé la fermeture des plages voisines. Des vents de plus de 100 km/h ont été enregistrés au sommet de la Tour Eiffel lors d’une crue éclair mardi.

Dans le nord de l’Italie, une violente tempête a forcé la fermeture d’une ligne de train au sud-est de Gênes après que des vents violents ont transporté des cabines à langer et d’autres objets des plages voisines sur les voies, endommageant les circuits électriques.

Alors que le nord de l’Italie a subi sa pire sécheresse depuis des décennies cette année, les fortes pluies de ces derniers jours qui ont provoqué des tempêtes de grêle dispersées, des tourbillons et des inondations ont endommagé ou détruit des cultures entières de fruits et légumes ainsi que des vignobles et des oliveraies, selon le lobby agricole italien Coldiretti.

___

Avec Colleen Barry à Milan