Trois nouveaux cas de COVID-19 sont signalés à Campbellton, au N.-B.

FREDERICTON — Les responsables de la santé publique du Nouveau-Brunswick ont signalé dimanche trois nouveaux cas de COVID-19 près de Campbellton, ce qui porte à 12 le nombre de cas l’éclosion qui secoue cette région.

La médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, a déclaré que les trois nouveaux cas, en plus de celui signalé samedi, résidaient tous au Manoir de la Vallée à Atholville, un établissement de soins de longue durée.

«Tous les résidents et tous les employés ont subi rapidement des tests. Des mesures ont également été prises pour isoler les résidents, a déclaré la Dre Russell. Comme nous savons qu’il y a eu à un certain moment un cas positif, les gens qui ont été déclarés négatifs seront eux aussi en isolement pendant 14 jours. Leur état de santé sera vérifié au cours de cette période.»

Les trois personnes déclarées dimanche étaient âgées de 80 à 89 ans tandis que celle signalée samedi est une septuagénaire.

La semaine dernière, un employé de l’établissement avait été déclaré positif.

Cette éclosion a commencé après qu’un travailleur de la santé eut contracté le virus au Québec et est retourné au Nouveau-Brunswick sans se placer en quarantaine pendant 14 jours.

«Une éclosion dans un établissement est la pire crainte de tous. Soyez assurés que la plus grande des priorités a été accordée à la santé et à la sécurité des résidents et de ceux qui en prennent soin», a souligné la Dre Russell.

Le premier ministre Blaine Higgs a ajouté que du personnel supplémentaire sera amené sur les lieux pour s’assurer que les résidents reçoivent tous les soins nécessaires et que l’endroit est correctement désinfecté.

Il a indiqué que l’établissement accueillait 51 personnes. Jusqu’à présent, une seule unité où vivent 18 résidents a été touchée par l’éclosion.

La Dre Russell a aussi précisé que trois personnes étaient hospitalisées, dont une en soins intensifs, dans l’ensemble de la province.

Aucun nouveau cas n’a été signalé en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-Prince-Édouard.