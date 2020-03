Trois nouveaux cas du coronavirus signalés en Ontario

TORONTO — L’Ontario a signalé lundi trois nouveaux cas du coronavirus, pour un total de 18 dans cette province.

Les trois nouveaux cas en Ontario portent le total de cas au Canada à 27, dont huit en Colombie-Britannique et un au Québec. On ne déplore aucun décès au Canada.

Le médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario, David Williams, devait fournir plus de détails sur les nouveaux cas lors d’une conférence de presse en après-midi, lundi.

Une vague de nouveaux cas a été signalée au cours du week-end, tous chez des personnes qui avaient récemment voyagé en Iran ou en Égypte, ou des proches de gens qui avaient visité ces pays. Selon la ministre de la Santé de l’Ontario, Christine Elliott, rien n’indique donc jusqu’ici que le virus se propage localement dans une communauté, au-delà de contacts étroits entre proches.

Mais l’Ontario est prête à toute éventualité, a-t-elle déclaré. «Si cela devait se produire ou s’il y avait un nombre rapide de cas provenant d’autres régions, nous passerions bien sûr à la vitesse supérieure», a-t-elle dit.

Les quatre premiers cas signalés dans cette province étaient des personnes qui avaient voyagé en Chine, épicentre de l’éclosion; trois de ces quatre personnes se sont depuis complètement rétablies.

L’Iran a confirmé 1501 cas d’infection et 66 décès, mais plusieurs observateurs croient que le nombre réel est plus important, car le bilan officiel a augmenté de plus de 250 % en seulement 24 heures. L’Égypte ne compte que deux cas de maladie au COVID-19 déclarés publiquement. En Chine, près de 80 000 personnes ont été infectées et plus de 2800 en sont mortes.

Les responsables de la santé publique rappellent que le meilleur moyen de prévenir la propagation de tout virus, y compris le COVID-19, est de se laver fréquemment les mains — et de rester à la maison en cas de maladie.

La ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu, avait encouragé les Canadiens à stocker de la nourriture et des médicaments à la maison pour pouvoir vivre en isolement pendant deux semaines en cas d’infection. Mais son homologue ontarienne ne va pas jusque-là. Elle a exhorté lundi les Ontariens à vaquer à leurs occupations quotidiennes, tout en demeurant prudents. Elle rappelle que toute personne présentant des symptômes devrait contacter les responsables locaux de la santé publique.

Les symptômes les plus courants de la maladie au COVID-19 sont la fièvre et la toux sèche, mais certains patients ne présentent aucun symptôme; d’autres ont développé une pneumonie sévère et certains en sont morts.