Trois nouveaux sénateurs sont nommés: Hassan Yussuff, Jim Quinn et Bernadette Clement

OTTAWA — Trois nouveaux sénateurs, dont un leader syndical de premier plan, ont été nommés à la Chambre haute sur les recommandations du premier ministre Justin Trudeau.

Hassan Yussuff, qui vient de conclure un mandat de sept ans à la tête du Congrès du travail du Canada, occupera un siège en Ontario après une année au cours de laquelle il était sous les projecteurs en plaidant pour l’aide d’urgence aux travailleurs.

Jim Quinn, président-directeur général de l’Administration portuaire de Saint-Jean, a également été nommé mardi, ayant dirigé l’organisation pendant la pandémie alors que le trafic maritime et les revenus diminuaient. M. Quinn occupera un siège au Nouveau-Brunswick.

Un second siège en Ontario sera occupé par Bernadette Clement, l’actuelle mairesse de Cornwall, en Ontario, et la première femme noire à une mairie dans la province. Elle est également une ancienne candidate libérale fédérale, s’étant présentée sans succès aux élections de 2011 et 2015 dans la circonscription de Stormont—Dundas—South Glengarry.

Le bureau du premier ministre a déclaré que tous siégeraient en tant que sénateurs indépendants.

Les libéraux ont utilisé un comité consultatif pour examiner les sénateurs potentiels et faire des recommandations fondées sur le mérite à l’intention du premier ministre.

Dans un communiqué, M. Trudeau dit qu’il a hâte de travailler avec les trois nouveaux sénateurs qui ont consacré leur carrière à la fonction publique.