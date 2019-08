Trois Ontariens perdent la vie dans un accident au Nouveau-Brunswick

FREDERICTON — Trois personnes originaires de l’Ontario ont perdu la vie dans un accident impliquant un seul véhicule, au Nouveau-Brunswick.

La Gendarmerie royale du Canada a révélé que l’accident s’était produit peu avant 11h30, lundi, à Prince William, à environ 30 kilomètres à l’ouest de Fredericton.

La police croit que le véhicule se dirigeait vers l’est lorsqu’il a traversé la ligne médiane et a effectué une sortie de route de l’autre côté de l’autoroute. Il a dévalé une falaise escarpée et a terminé sa course dans un ravin.

Trois personnes à bord du véhicule, soit un homme de 83 ans, une femme de 91 ans et une femme de 58 ans, sont mortes sur les lieux des suites de leurs blessures.

La police a déclaré que la cause de l’accident faisait toujours l’objet d’une enquête.