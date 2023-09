Trois pêcheurs perdent la vie après le naufrage d’un navire sur la Basse-Côte-Nord

LA TABATIÈRE, Qc — Trois personnes ont perdu la vie lorsqu’un bateau de pêche a coulé au large de la Basse-Côte-Nord tôt lundi matin. Trois autres personnes ont pu être secourues à la suite de ce naufrage qui a déclenché plusieurs enquêtes.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), le navire aurait commencé à éprouver des difficultés sur le fleuve Saint-Laurent vers minuit dans la nuit de dimanche à lundi, à environ 25 kilomètres de La Tabatière, un village situé au sud-ouest de Blanc-Sablon.

«On sait qu’il y avait six personnes à l’intérieur qui ont toutes été récupérées par la Garde côtière canadienne vers 7 h 30 (lundi matin). Malheureusement, il y a trois personnes qui sont décédées, trois personnes qui sont toujours en vie», a précisé le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole de la SQ.

De son côté, la Garde côtière canadienne a précisé avoir reçu un signal de détresse de la part du navire, le «Silver Condor», à 2 h 39 lundi.

«Le NGCC Cape Edensaw ainsi que le Rescue 901, un cormoran du ministère de la Défense nationale, ont été assignés aux recherches. De plus, le garde-côte auxiliaire Carly M Paige ainsi que trois navires d’opportunités ont également participé aux recherches», a précisé par courriel Émilie Proteau-Beaulieu, qui est conseillère en communications pour la Garde côtière.

Après avoir été récupérées, les personnes qui se trouvaient sur le navire auraient été transportées vers des hôpitaux de Terre-Neuve-et-Labrador et du Nouveau-Brunswick. Il n’a pas été possible d’obtenir une mise à jour de l’état de santé des trois survivants lundi en début de soirée, mais ils auraient été conscients lors de leur transport à l’hôpital.

Concernant la cause du naufrage, elle fera l’objet d’enquêtes de plusieurs juridictions. À première vue, il n’y aurait toutefois pas d’élément criminel au dossier, selon la SQ.

Un coroner sera mandaté afin de déterminer les causes exactes des décès, tandis que le Bureau de la sécurité des transports du Canada et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail du Québec pourraient aussi être impliqués.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) jouerait aussi un rôle dans ce dossier, mais le corps policier fédéral n’a pas répondu dans l’immédiat à une demande de La Presse Canadienne.