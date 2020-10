Trois personnes à l’hôpital après une chicane de voisins liée aux stupéfiants

MONTRÉAL — Un litige sur des stupéfiants serait à l’origine d’un conflit entre trois voisins d’un immeuble à logements qui a dégénéré dimanche matin à Montréal, au point de nécessiter l’hospitalisation des trois hommes.

Deux locataires ont été poignardés et un troisième individu a subi des blessures par un objet contondant. Ce dernier, un homme dans la trentaine, a été placé en état d’arrestation depuis son lit d’hôpital, où il était soigné pour «des blessures au haut du corps» qui ne mettaient pas sa vie en danger.

Les évènements se sont produits dans un immeuble à logements situé sur la rue Lajeunesse, près de la rue Sauriol, dans le quartier Ahuntsic. L’intervention des policiers a été demandée, vers 6 h 20, lors d’un appel au 911. Ce sont d’ailleurs les policiers qui ont découvert le suspect ainsi que les victimes.

«Les deux victimes sont des hommes. L’un est âgé de 27 ans. Il a été blessé au haut du corps par arme blanche. L’autre homme est âgé de 38 ans. Il a été blessé au bas du corps par arme blanche. Il n’y a aucun danger pour la vie de ces deux victimes», a indiqué l’agente Caroline Chèvrefils, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Selon les premières informations obtenues par les policiers, il y aurait eu des conflits au courant de la nuit entre ces trois voisins.

Un périmètre de sécurité a été établi pour permettre aux enquêteurs du SPVM et au technicien en identité judiciaire d’analyser la scène de crime et les environs. La rue Lajeunesse était toujours fermée à la circulation sur l’heure du dîner entre les rues Sauriol et Fleury.

L’enquête du SPVM se poursuit.