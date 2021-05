Trois personnes arrêtées dans un cas d’homicide à Halifax

HALIFAX — Trois personnes ont été arrêtées relativement à un homicide survenu vendredi soir à Halifax.

Des agents ont été appelés à se rendre sur la rue Barrington, un peu avant 20h30, pour enquêter sur une affaire d’armes impliquant un homme blessé, explique la police régionale d’Halifax.

La victime de 21 ans a été retrouvée sur les lieux avec des blessures potentiellement mortelles et a été transportée d’urgence à l’hôpital où son décès a été constaté environ trois heures plus tard.

La police rapporte avoir arrêté trois adultes dans le cadre de cette affaire et ne recherche aucun autre suspect.

Aucune autre information n’a pour le moment été dévoilée. La cause du décès et les accusations qui seront portées contre les trois suspects demeurent inconnues.

L’identité du défunt n’est pas révélée non plus puisque les enquêteurs attendent une réponse du plus proche parent.

La police demande à toute personne ayant des informations sur cette histoire de contacter le Groupe des crimes graves de la division intégrée des enquêtes criminelles.