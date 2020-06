Trois personnes blessées par arme à feu à Montréal

MONTRÉAL — Trois personnes ont été blessées par arme à feu, samedi soir, dans l’arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie à Montréal.

Selon ce que rapporte la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal, Véronique Comtois, plusieurs appels ont été reçus vers 19 h 00 concernant des coups de feu dans le secteur de l’Allée des Pruches, entre les rues Du Quesne et Albani.

À l’arrivée des patrouilleurs, ils ont repéré une première victime sur la rue Albani et deux autres victimes sur la rue Du Quesne. Les trois personnes ont été transportées à l’hôpital pour soigner des blessures qui auraient été causées par une arme à feu.

Les victimes sont deux hommes et une femme, tous de jeunes adultes. On ne connaît pas plus de détails sur leur état de santé pour le moment.

D’après Mme Comtois, on ne connaît pas encore le motif derrière l’incident alors que les circonstances de l’événement sont toujours sous enquête.

«Nos enquêteurs vont tenter d’en apprendre un peu plus en rencontrant des témoins et en analysant la scène», a-t-elle indiqué.

Les lieux sont présentement sécurisés par des policiers afin de permettre au service de l’identité judiciaire d’effectuer son travail. Le SPVM cherche également à déterminer si des caméras de surveillance auraient capté la fusillade.

Personne n’a été arrêté et aucun suspect n’a encore été identifié.