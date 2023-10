Trois personnes meurent lors d’une fusillade dans un centre commercial de Bangkok

BANGKOK — Trois personnes ont été tuées et six autres ont été blessées lorsqu’un tireur a ouvert le feu dans un important centre commercial du centre-ville de Bangkok, la capitale de la Thaïlande, mardi. Le suspect a été appréhendé, ont indiqué les autorités.

Selon la police locale, le suspect a été appréhendé moins d’une heure après les premiers coups de feu qui ont été signalés au centre commercial Siam Paragon, longtemps considéré comme l’une des destinations commerçantes les plus importantes et les plus haut de gamme de Bangkok.

En point de presse, le porte-parole de la police, Archayon Kraithong, a assuré que la situation était de retour sous contrôle dans le centre commercial, où l’on vend des vêtements haut de gamme et des voitures de luxe. Le lieu comprend aussi un cinéma, un aquarium et l’hôtel cinq étoiles Siam Kempinski.

Le Centre des urgences médicales de Bangkok a cependant confirmé que trois personnes sont mortes et que six autres ont été blessées lors de la fusillade.

La fusillade a forcé les autorités à fermer l’accès à la station du train aérien situé à proximité du centre commercial, empêchant les passagers de sortir de la gare de transit alors que l’heure de pointe de l’après-midi s’amorçait et que d’intenses pluies tombaient sur la ville, a pu constater un journaliste de l’Associated Press présent sur les lieux.

Des témoins ont raconté à l’AP que de nombreuses personnes ont fui en panique en entendant les détonations.

Dans de nombreuses vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux, on pouvait voir des gens en train de courir pour sortir du bâtiment alors qu’une personne vêtue d’une casquette de baseball, d’une chemise sombre et d’un pantalon de camouflage tenant une arme de poing s’en approchait.

Une vidéo publiée plus tard montrait ce qui semblait être le tireur se rendant à la police.