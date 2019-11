Trois personnes retrouvées sont mortes à la suite d’un incendie au Manitoba

PLUMAS, Man. — Deux adultes et une enfant en bas âge ont été retrouvés sans vie à la suite d’un incendie survenu dans une maison mobile près d’une petite localité du Manitoba.

Les autorités ont été avisées qu’un incendie s’était déclenché dans la nuit de vendredi à samedi près de Plumas, à environ 175 kilomètres à l’ouest de Winnipeg, a indiqué la GRC, samedi.

Une fois les flammes éteintes, les pompiers et des policiers sont entrés dans le domicile et ils y ont découvert les corps d’un homme de 36 ans, d’une femme de 28 ans et d’une fillette de deux ans. Tous trois habitaient la maison mobile.

Quatre autres enfants y vivaient également. Ils ont été retrouvés indemnes à différents endroits.

Une autopsie sera pratiquée sur les trois corps. Le commissaire des incendies collaborera à l’enquête.