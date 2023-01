Trois policiers ont été attaqués à la machette près de Times Square à New York

NEW YORK — Un homme a attaqué trois policiers avec une machette lors des festivités du Nouvel An près de Times Square, à New York. Le suspect a eu le temps de frapper deux agents à la tête avant de recevoir une balle dans l’épaule.

L’attaque a eu lieu peu après 22 heures, samedi soir, à quelques pâtés de maisons du périmètre sous haute surveillance policière de Times Square, où doit le monde doit se soumettre à une fouille pour pouvoir entrer.

Deux des policiers impliqués ont dû être hospitalisés: l’un en raison d’une fracture du crâne et l’autre pour une coupure sévère. Leur vie n’est toutefois pas en danger.

Les autorités n’ont pas dévoilé l’identité du suspect, mais elles ont précisé qu’il s’agit d’un jeune homme de 19 ans. Sa vie n’est pas non plus en péril.

Un certain branle-bas de combat est survenu près des lieux de l’attaque lorsque le coup de feu tiré vers le suspect s’est fait entendre, mais les célébrations sur Times Square se sont poursuivies comme si de rien n’était.

Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur cette attaque ainsi que pour comprendre les motivations du suspect. La police a toutefois précisé qu’il n’y avait plus de danger pour le public.

Le maire de New York, Eric Adams, a mentionné lors d’une conférence de presse qu’il a pu parler avec l’un des policiers touchés, alors que ce dernier se trouvait à l’hôpital pour soigner ses blessures.

«Il était dans on bon état d’esprit, selon le maire. Il a compris qu’il a sauvé la vie de certains New-Yorkais ce soir.»

Le suspect qui a été interpellé aurait agi seul, à en croire le directeur adjoint du bureau du FBI à New York, Michael Driscoll.

La police de New York organise chaque année une opération importante pour assurer la sécurité de la foule qui se rassemble à Times Square pour accueillir la nouvelle année. Des milliers d’agents sont déployés dans le secteur, dont de nombreuses recrues.

L’un des agents blessés avait reçu son diplôme de l’académie de police pas plus tard que vendredi, a souligné le maire Adams.

Tout le Time Square est accessible uniquement à travers des points de contrôle où les agents utilisent des détecteurs de métal pour repérer les armes. Les grands sacs et les glacières sont interdits. Des barrières sont aussi installées pour empêcher les attaques de véhicules.

Cependant, le périmètre de sécurité ne peut pas s’étendre éternellement. L’attaque a eu lieu sur la 8e avenue, qui est souvent bondée d’une foule dense qui tente de se rendre vers l’une des entrées du site officiel.