Trois régions passeront au palier d’«alerte maximale» pour 28 jours dès jeudi

MONTRÉAL — Le Grand Montréal, certaines zones de la Capitale-Nationale et la région de Chaudière-Appalaches passeront en zone rouge à compter du 1er octobre, a annoncé le premier ministre François Legault.

À sa première sortie publique depuis la fin de son isolement préventif, M. Legault a précisé lundi que ces trois régions accéderont au palier d’«alerte maximale» du gouvernement pour une durée de 28 jours. Portneuf et Charlevoix, qui font partie de la région de la Capitale-Nationale, ont échappé à la zone rouge.

«Les chiffres sont sans appel», a-t-il fait valoir, en soulevant la possibilité que d’autres régions passent bientôt au rouge si la propagation de la COVID-19 n’est pas ramenée sous contrôle.

Car le virus est partout, a-t-il précisé: durant la conférence de presse, tous les secteurs «verts» de la carte COVID-19 du Québec ont d’ailleurs basculé en zone jaune, qui est le palier de «préalerte».

Le «coeur gros», le premier ministre a dit avoir dû prendre des décisions difficiles.

Dans les trois régions concernées, il sera dorénavant interdit de recevoir des convives chez soi: «on ne fait pas d’invitations, on n’accepte pas d’invitations». La visite d’une seule personne demeurera permise «pour des raisons exceptionnelles», soit pour recevoir les soins d’un proche aidant ou d’autres services primordiaux, comme une gardienne ou un plombier. Une personne vivant seule pourra recevoir un seul invité à la maison.

Les proches aidants resteront les bienvenus dans les résidences pour aînés, mais «un seul à la fois».

Interrogé à savoir pourquoi les règles n’entraient pas en vigueur immédiatement, M. Legault a expliqué que le délai visait à laisser un peu de temps à tous «pour s’ajuster», notamment aux commerces qui devront fermer. Mais rien n’empêche les gens de se conformer aux mesures dès ce soir, a-t-il lancé en point de presse.

Les déplacements entre les régions ne sont pas interdits, mais ils ne sont «pas recommandés»: les personnes habitant en zone rouge ne devraient donc pas aller en zone orange, jaune ou verte. Il n’y aura pas de barrages routiers comme cela a été le cas à certains endroits au printemps, mais des policiers pourront être présents sur les routes pour informer les gens.

Le Québec a ajouté à son bilan 750 infections à la COVID-19 lundi.

Ouvert ou pas?

Tous les commerces pourront rester ouverts, ainsi que les hôtels, les gyms, les arénas, les piscines et les salons de coiffure. Les tournages et les captations de spectacles seront possibles.

Quant aux restaurants, il ne leur sera plus possible d’accueillir des clients dans leur salle à manger: seuls les services de livraison et de commandes à emporter seront disponibles.

Mais la situation est différente pour les bars, les casinos, des cinémas, des salles de spectacle et de réception: ils doivent fermer pour 28 jours. Le premier ministre leur a promis des mesures d’aide.

Les activités des musées et des bibliothèques seront également mises en veilleuse.

Un maximum de 25 personnes pourront se réunir dans les lieux de culte.

À l’extérieur, le port du masque deviendra obligatoire dans les manifestations. Le mot «pénalité» va peut-être apparaître, a laissé entendre le premier ministre.

Le premier ministre a dit avoir pour objectif de protéger les écoles, alors que «la grande majorité des enfants, 99 % des enfants, peuvent continuer à suivre leurs cours».

Et puis, selon lui, l’augmentation importante de cas d’infections laisse à penser qu’il va y avoir une augmentation importante des hospitalisations dans les prochaines semaines.

«Il faut que ça reste comme ça, a-t-il martelé. On pense que c’est possible en 28 jours de changer la tendance.»