Trois scientifiques se partagent le prix Nobel de physique

STOCKHOLM — Trois scientifiques ont conjointement remporté mardi le prix Nobel de physique de cette année pour leurs travaux sur la science de l’information quantique qui a des applications importantes, par exemple dans le domaine du cryptage.

Le Français Alain Aspect, l’Américain John F. Clauser et l’Autrichien Anton Zeilinger ont été choisis par l’Académie royale des sciences de Suède pour «avoir été les pionniers de la science de l’information quantique».

«La science de l’information quantique est un domaine dynamique et en développement rapide, a déclaré Eva Olsson, membre du comité Nobel. Elle a des implications larges et potentielles dans des domaines tels que le transfert sécurisé d’informations, l’informatique quantique et la technologie de détection.»

«Son origine peut être attribuée à celle de la mécanique quantique, a-t-elle ajouté. Ses prédictions ont ouvert les portes d’un autre monde, et cela a également ébranlé les fondements mêmes de la façon dont nous interprétons les mesures.»

Alors que les physiciens s’attaquent souvent à des problèmes qui semblent à première vue très éloignés des préoccupations quotidiennes — les particules et les vastes mystères de l’espace et du temps — leurs recherches jettent les bases de nombreuses applications pratiques de la science.

L’année dernière, le prix a été décerné à trois scientifiques — Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann et Giorgio Parisi — dont les travaux ont contribué à expliquer et à prédire les forces complexes de la nature, élargissant ainsi notre compréhension des changements climatiques.

Une semaine d’annonces de prix Nobel a débuté lundi avec le scientifique suédois Svante Pääbo recevant le prix de médecine lundi pour avoir dévoilé les secrets de l’ADN de l’Homme de Néandertal qui ont fourni des informations clés sur notre système immunitaire.

Le prix de chimie est prévu mercredi et celui de littérature, jeudi. Le prix Nobel de la paix 2022 sera annoncé vendredi et le prix d’économie, le 10 octobre.

Les prix sont dotés d’une récompense en espèces de 10 millions de couronnes suédoises, soit environ 1,2 million $, et seront remis le 10 décembre. L’argent provient d’un legs laissé par le créateur du prix, l’inventeur suédois Alfred Nobel, décédé en 1895.