Troisième lien entre Québec et Lévis: Labeaume invite Legault à changer d’idée

QUÉBEC — Le maire sortant de Québec, Régis Labeaume, demande au premier ministre François Legault de reconsidérer la construction d’un troisième lien routier entre Québec et Lévis.

«Comme dernier geste, je souhaite vous faire part de quelques préoccupations», écrit-il dans une longue lettre au premier ministre publiée vendredi sur les réseaux sociaux.

M. Labeaume souligne que les trois quarts des véhicules qui partent de la Rive-Sud aux heures de pointe proviennent de l’ouest et se rendent à l’ouest de Québec.

Le développement résidentiel de la Rive-Sud s’effectue également majoritairement à l’ouest.

Pourquoi les gens rouleraient-ils des kilomètres supplémentaires vers l’est afin d’emprunter un tunnel Québec-Lévis, si ce n’est que pour retourner à l’ouest vers leur destination finale, s’interroge le maire.

«Comment ces automobilistes pourraient-ils gagner du temps?» demande-t-il, disant craindre les impacts d’un troisième lien sur le réseau routier de la Rive-Nord qui est déjà saturé.

M. Labeaume demande par ailleurs au gouvernement de mesurer les effets d’un troisième lien sur l’étalement urbain du côté de la Rive-Sud.

Quant à l’argument de la sécurité, «quelle est l’incidence statistique pour que les deux ponts soient bloqués au même moment sur une longue période?»

«Est-ce que cela s’est déjà produit depuis l’ouverture du pont Pierre-Laporte il y a 50 ans? (…) Les réponses à l’ensemble de ces questions devraient aller plus loin que l’opinion et reposer sur des analyses scientifiques», dit-il.

Des solutions à moindres coûts

M. Legault devrait «changer d’idée», suggère Régis Labeaume, qui propose dans sa lettre quelques solutions de rechange pour soulager la congestion routière provenant de la Rive-Sud.

Par exemple, pourquoi ne pas ajouter une nouvelle voie de circulation sur le pont Pierre-Laporte, dans le sens du trafic le matin et le soir, comme cela se fait sur le Golden Gate Bridge à San Francisco?

Cela augmenterait du tiers la capacité de circuler, écrit-il.

Le maire sortant indique qu’il serait également possible de modifier, en amont et en aval des ponts, les voies d’entrées et de sorties, ou encore d’implanter un projet majeur de transport collectif sur la Rive-Sud de Québec.

Cette dernière proposition permettrait, selon lui, à plusieurs familles de laisser tomber leur deuxième voiture et d’économiser des milliers de dollars, tout en libérant d’autant le trafic sur les ponts.

«Conjointement, ces solutions corrigeraient la situation de la congestion routière pour longtemps, me semble-t-il, et ce, pour seulement une partie des 10 milliards de dollars d’investissements prévus pour le tunnel.»

Donner de l’espoir à la jeunesse

Régis Labeaume termine sa lettre en affirmant qu’un changement d’orientation par rapport au troisième lien «donnerait de l’espoir à la jeunesse du Québec et se positionnerait en harmonie avec leurs convictions».

«Sur le plan de la cohésion sociale, il n’y aurait que des avantages», conclut-il.