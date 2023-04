Troisième lien: la ministre Martine Biron veut un retour d’ascenseur

QUÉBEC — Les citoyens de Chaudière-Appalaches doivent recevoir une compensation pour l’abandon du troisième lien, soutient la ministre et députée de la région, Martine Biron.

«C’est ce qu’on fait généralement quand on ne tient pas nos promesses. On dit aux gens : “je vais te le rendre. Je t’en dois une” […] Je pense que l’ascenseur doit remonter», a-t-elle affirmé mardi tout juste avant une rencontre avec le premier ministre François Legault et les autres élus de la grande région de Québec.

Mme Biron ne s’est pas avancée sur ce qui pourrait concrètement calmer la grogne de ses commettants. «Il y a plein de projets», a-t-elle simplement dit.

Les autres ministres croisés avant cette rencontre — Bernard Drainville, Éric Caire, Geneviève Guilbault, Jonatan Julien — sont restés circonspects ou tout simplement muets.

Les élus caquistes de la région de Québec sont allés exprimer à leur chef François Legault le mécontentement et la colère de leurs citoyens mardi matin, à la suite de l’abandon par le gouvernement du projet de tunnel autoroutier Québec-Lévis.

Le premier ministre avait convoqué cette réunion à son bureau pour calmer la grogne de son caucus de la grande région de la capitale, après l’abandon de cet engagement phare qui leur a permis de se faire élire.

«Je veux lui témoigner de cette colère qui gronde en moi», a déclaré le député de Montmorency, Jean-François Simard, mardi matin, avant de se rendre à la rencontre.

Les électeurs de Bellechasse sont «parfois fâchés, parfois déçus, certains sont carrément en colère», a dit la députée de la circonscription, Stéphanie Lachance.

Une volte-face qui a fait réagir

Évoquant la baisse de l’achalandage post-pandémie, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a annoncé jeudi dernier que Québec proposerait plutôt un projet de tunnel consacré uniquement au transport en commun.

Mme Guilbault, elle-même une élue de la région de Québec, a reconnu que cette décision avait provoqué de vives réactions au sein du caucus de la CAQ de la grande région de la capitale.

La semaine dernière, le ministre et député de la circonscription de Lévis, Bernard Drainville, a dû retenir ses larmes lorsqu’il a présenté ses excuses à ses commettants.

La même journée, Martine Biron, s’était dite «blessée». Le ministre et député de La Peltrie, Éric Caire, qui avait mis son siège en jeu sur le troisième lien, avait parlé de «la décision la plus difficile qu’il a eue à prendre».