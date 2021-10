Troisième lien: Ottawa fera sa propre évaluation d’impact, dit Guilbeault

OTTAWA — Le nouveau ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, soutient que le troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis fera l’objet d’une évaluation environnementale fédérale aussitôt le projet déposé, «n’en déplaise à certains».

«Écoutez, c’est un projet qui traverse l’un des plus grands cours d’eau au pays, alors c’est clair qu’il va y avoir une évaluation d’impact fédérale sur ce projet-là et l’évaluation nous permettra de mettre en lumière la nature écologique ou non de ce projet-là», a affirmé sans détour le ministre Guilbeault, lors d’une conférence de presse virtuelle pour faire le point sur la COP26.

Cette déclaration risque d’alimenter les discussions entre M. Guilbeault et le premier ministre du Québec, François Legault, qui se retrouveront ensemble sous peu à la conférence des Nations unies sur le climat à Glasgow, en Écosse.

Dans les derniers jours, des ministres du gouvernement québécois ont prêté des vertus environnementales au projet autoroutier de 10 milliards $ qui relierait les deux rives. Le troisième lien aura une voie réservée aux autobus dans chaque direction, et il a été décidé qu’une éventuelle sortie du tunnel liée au centre-ville de Québec serait réservée aux transports en commun.

Québec espère convaincre le gouvernement fédéral de financer une portion de ce projet, mais les libéraux fédéraux ont toujours laissé entendre qu’ils ne financeraient que la portion liée aux transports en commun.

Le ministre Guilbeault, lui, n’a pas voulu s’avancer sur les prétendues vertus environnementales du troisième lien en réponse à la question d’un journaliste. «Ce n’est pas dans le cadre d’une conversation sur le coin de la table qu’on va décider si, d’un point de vie écologique, c’est un bon projet ou un mauvais projet», a répliqué l’ex-environnementaliste.

Le troisième lien sera également soumis à une évaluation du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement.

Réagissant à la sortie du ministre Guilbeault, le premier ministre Legault a déclaré qu’il ne comprend pas pourquoi le gouvernement fédéral voudrait dédoubler les évaluations environnementales. Il en a également profité pour répéter ses critiques à l’endroit des libéraux fédéraux qu’il avait exprimées en campagne électorale

«C’est sûr que moi, je trouve que le gouvernement Trudeau est très centralisateur, veut dédoubler toute la gestion du réseau de la santé. Il n’y a pas un, mais deux ministres au fédéral alors que c’est un champ de compétence des provinces», a lancé M. Legault.

«En environnement, c’est vrai que c’est un champ (de compétence) partagé. Moi, je préférerais qu’on ne dédouble pas les évaluations environnementales. Là, c’est l’équipe de M. Trudeau qui semble vouloir continuer à faire du dédoublement, ce qui gaspille l’argent des contribuables», a-t-il poursuivi, de passage dans le Bas-Saint-Laurent vendredi après-midi.

Deux députés conservateurs de la région de Québec ont volé à la rescousse du gouvernement Legault.

«Encore une ingérence du gouvernement Trudeau dans les affaires de juridiction provinciale. Le Québec a tous les outils nécessaires avec le BAPE pour faire l’étude environnementale», a déploré Pierre Paul-Hus sur Twitter. «Le premier geste du ministre Guilbeault est une confrontation directe avec le Québec», a renchéri Gérard Deltell dans un autre gazouillis.