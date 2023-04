Troisième lien: «une décision responsable», dit Geneviève Guilbault

QUÉBEC — «On a dû prendre une décision difficile, mais qui, à notre sens, est une décision responsable, on est un gouvernement pragmatique.»

C’est ainsi que la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a justifié mercredi l’abandon par le gouvernement Legault du projet de lien autoroutier sous le fleuve Saint-Laurent entre Québec et Lévis, pour ne conserver qu’un tunnel réservé au transport en commun.

Elle a fait une courte mêlée de presse au lendemain de l’annonce de l’abandon de cette promesse-phare de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Elle a rappelé qu’elle donnerait davantage de détails sur le nouveau projet lors d’une conférence de presse, jeudi.

«Les impacts du télétravail sont énormes. On pensait que ça reviendrait comme avant la pandémie. On voit qu’il y a des changements importants des habitudes entre autres aux heures de pointe. Il faut s’adapter à l’évolution de ce changement-là», a expliqué le premier ministre, François Legault, en mêlée de presse.

Les ministres Éric Caire et Bernard Drainville, tous deux ardents défenseurs du projet, ont refusé de répondre aux questions des journalistes mercredi matin.

«Je salue le courage de Mme Guilbault»

L’opposition a pour sa part crié victoire.

En mêlée de presse mercredi matin, le chef parlementaire de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, qui s’est toujours opposé au lien autoroutier, a dit que c’était une «victoire du gros bon sens et de la science».

«Ce que la ville de Québec, notre Capitale-Nationale, mérite ce n’est pas des projets lancés en l’air. C’est les projets les plus modernes et ambitieux possibles basés sur la science et les besoins du monde de la région. C’est ça qu’on défend à QS et c’est pour ça qu’on est ouvert au projet», a lancé M. Nadeau-Dubois

De son côté, le chef libéral, Marc Tanguay, a accusé le premier ministre de s’être entêté à faire deux campagnes électorales avec une «promesse brouillonne sans avoir l’assurance qu’il pouvait la tenir».

Selon lui, François Legault a ainsi fait un 180 degrés par rapport à sa promesse-phare.

Le Parti québécois espère que le gouvernement du Québec va s’inspirer de sa proposition lors de la dernière campagne électorale, soit de relier un tunnel de transport collectif au réseau de tramway.

Le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, a écorché la sincérité du parti de François Legault lors du précédent scrutin. «J’ai beaucoup de difficulté à croire que la CAQ pensait vraiment faire son projet autoroutier de tunnel lorsqu’elle l’affirmait en campagne électorale. Je pense qu’elle avait des visées électoralistes et ensuite, elle fait un changement de cap», a-t-il affirmé.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, s’est, quant à lui, réjoui de cette décision. «Ce n’est pas facile en politique de changer son fusil d’épaule. Je salue le courage de Mme Guilbault», a-t-il affirmé.

«C’est la région qui gagne. On va être capable de déplacer des gens avec un mode structurant rapide d’un centre-ville à l’autre. C’est un immense gain», a ajouté le maire.